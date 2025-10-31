Montero destaca el compromiso con el Campo de Gibraltar para convertirlo en "polo verde" de la economía

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de participar en la firma de un convenio con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en Algeciras (Cádiz) - NONO RICO/EUROPA PRESS

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado su "compromiso firme" para que la comarca gaditana del Campo de Gibraltar se convierta en "un polo verde" de la economía a nivel nacional e internacional, y que el proyecto del Valle del Hidrógeno Verde, con plantas "importantes" como las de Los Barrios y San Roque, sitúen a España "a la cabeza de las soluciones tecnológicas" para una energía "limpia, barata y accesible a las empresas y a los ciudadanos".

Así lo ha expuesto a los periodistas antes de participar en Algeciras (Cádiz) en la firma de un nuevo convenio con la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar para dotar a esta entidad de 7,3 millones de euros para poder acometer obras en materia de gestión de residuos y ciclo del agua, que "si no tuvieran ese dinero, probablemente se quedarían en el olvido o sería muy complicado el poder activarla".

La vicepresidenta primera ha insistido en que "el elemento que miran las empresas a la hora de situarse en una parte del territorio o en otra, es la capacidad, el precio de esa electricidad", por lo que están convirtiendo a esta comarca en "un polo de energía verde" para el Campo de Gibraltar y para el resto de España, de forma que de "podamos atraer inversión" con ese "coste más barato" de la electricidad.

Esto, ha argumentado, "es muy importante acompañarlo de medidas que sean ejemplares" en relación con el agua o los residuos, poniendo de ejemplo la firma del convenio este viernes con la Mancomunidad.

A ese respecto, la ministra de Hacienda ha hecho hincapié en que la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa "significó para esta comarca un antes y un después" con la activación de unos convenios que "permitieran dar unos recursos adicionales añadidos a los municipios" para mejorar la gestión de residuos, el ciclo del agua y la economía circular.

"Nuestro compromiso es firme con el Campo de Gibraltar para atraer inversión, como venimos demostrando con los proyectos que acabo de comentar y para construir el corredor ferroviario", ha apuntado Montero en referencia a la conexión entre el puerto de Algeciras y el resto de España por tren, que permitiría mover la mercancía "sin necesidad de ningún tipo de transporte adicional por carretera".

En su opinión, esto implicaría "una mayor capacidad" para que las empresas se instalen "en este entorno envidiable que queremos que sea una referencia en el conjunto de Andalucía y, por supuesto, a nivel europeo".

COMPROMISO CON LA EMPLEABILIDAD EN CAMPO DE GIBRALTAR

Preguntada sobre su compromiso con esta comarca campogibraltareña como candidata del PSOE-A en las próximas elecciones andaluzas de 2026, Montero ha apostado por la empleabilidad de sus habitantes, con especial incidencia en la juventud

"Queremos que los jóvenes no se vayan del Campo de Gibraltar, que sepan que aquí van a tener una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de encontrar un trabajo de calidad", ha dicho, al considerar una "obligación" que se oferten plazas de FP en una región que espera tener un tejido productivo vinculado al hidrógeno verde.

En ese sentido, ha asegurado que como candidata socialista va a trasladas a la ciudadanía "la ilusión, la esperanza y el compromiso por recuperar todas las políticas públicas que los ciudadanos sufren en su propia piel y que están siendo deficitarias por parte de la Junta de Andalucía", como "la sanidad, la dependencia y las plazas de formación profesional", ha enumerado.