Nace el I Foro de Mujeres en Transición Energética y STEM de Huelva

Presentación del I Foro de Mujeres en Transición Energética y STEM de Huelva. - COMBO COMUNICACIÓN

HUELVA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) ha acogido la presentación del I Foro de Mujeres en Transición Energética y STEM de Huelva, organizado por Combo Comunicación y Moeve con el apoyo de Aiqbe. Bajo el lema 'Referentes en energía, liderando la igualdad: el talento femenino que transforma Huelva', el encuentro se celebrará los días 28 y 29 de septiembre en la sede de Aiqbe.

Según han indicado los organizadores en una nota de prensa, el foro nace como "un espacio de análisis y reflexión" sobre la transición energética y el impulso del talento femenino en STEM, con la mirada puesta en la innovación empresarial y los retos de descarbonización y sostenibilidad del territorio onubense.

El foro forma parte del programa 'Unimos Talento', impulsado por Combo Comunicación, con el que tiene como objetivo "visibilizar y reconocer el liderazgo y el emprendimiento femenino en sectores estratégicos de Andalucía, especialmente en ámbitos tradicionalmente masculinizados como la industria, la logística portuaria, la energía y las tecnologías STEM". Colaboran en este evento Ayuntamiento de Huelva, Sandfire, Puerto de Huelva, Universidad de Huelva y Andalucía Emprende.

El I Foro de Mujeres Transición Energética y STEM reunirá a mujeres referentes, representantes institucionales, empresariales, académicos y del tejido asociativo en torno a dos ejes: la transición energética y los retos de descarbonización y sostenibilidad del territorio, por un lado, y el impulso de las vocaciones y del liderazgo femenino en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), por otro.

El encuentro aspira a poner en valor el talento femenino onubense, crear referentes visibles para niñas y jóvenes, destacar la aportación de las mujeres a la innovación y la competitividad empresarial y favorecer sinergias estables entre administración, universidad, empresas y tejido social.

De este modo, la CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro de Mujeres Líderes de Andalucía, María José Segura Escobar, ha enmarcado el foro en la línea de trabajo de 'Unimos Talento', orientada a resaltar el papel de la mujer en la transición energética, dar a conocer sus dificultades y logros y mostrar las oportunidades que se abren cuando la igualdad se integra en el desarrollo económico y social de la provincia.

Por otro lado, la delegada territorial de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de la Consejería de Industria, Energía y Minas en Huelva, Lucía Núñez Sánchez, ha subrayado la "importancia" de abordar la transición energética "desde una mirada territorial que incorpore el talento femenino y la innovación, vinculando los fondos europeos a proyectos que generen empleo de calidad y sostenibilidad".

Por otro lado, la concejal de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora Muñoz, ha destacado el papel del municipio como "aliado en la promoción de la igualdad de oportunidades y en el apoyo a iniciativas que conectan la industria del futuro con las vocaciones STEM de niñas y jóvenes onubenses".

Asimismo, el gerente de Aiqbe, Rafael Eugenio Romero, ha puesto de relieve el compromiso de las industrias químicas, básicas y energéticas de Huelva con la transición energética, la innovación y el diálogo con el territorio, señalando que el foro será "una oportunidad para compartir avances y retos desde una perspectiva plural y abierta".

Para la Fundación Moeve en Huelva, el foro representa un espacio para compartir experiencias de innovación empresarial y proyectos de descarbonización, poniendo el foco en el liderazgo femenino en el sector energético y en la necesidad de acelerar la transición hacia modelos más sostenibles.

PROGRAMA

El 28 de septiembre se celebrará la primera jornada del I Foro de Mujeres en Transición Energética y STEM, dedicada a la Transición Energética, combinando ponencias institucionales y empresariales con espacios de diálogo y networking.

Tras la recepción de asistentes y la bienvenida, la conferencia inaugural a cargo de Moeve abrirá el debate sobre innovación y descarbonización. A continuación, un bloque de actualidad regional contará con la participación de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Huelva, y la mañana se cerrará con una mesa redonda sobre investigación y emprendimiento femenino en el sector energético, con voces de Aiqbe, Autoridad Portuaria de Huelva, Universidad de Huelva, Andalucía Emprende y Sandfire.

El 29 de septiembre, la segunda jornada estará centrada en el talento femenino en STEM, con foco en competencias digitales y tecnologías para la industria del futuro. Tras la conferencia inaugural de Moeve, la Universidad de Huelva abordará la actualidad regional en cultura científica e innovación, y una mesa redonda reunirá a referentes de empresas tecnológicas como ONTECH y Gibraldrone, junto a Andalucía Emprende, para compartir experiencias de investigación y emprendimiento femenino en ámbitos STEM.

Ambos días incluirán espacios de coffee break y networking, concebidos para fomentar la creación de sinergias entre administración, universidad, empresas y tejido asociativo, reforzando el objetivo de Unimos Talento de visibilizar, conectar y proyectar el liderazgo femenino en sectores estratégicos de Huelva.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera gratuita en: https://foromujereslideres.com/evento/i-foro-de-mujeres-en-t...- stem-de-huelva/ .