Nueva temporada en el Jardín Botánico Hoya de Pedraza, en Granada, mientras avanzan las obras de mejora

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha visitado el Jardín Botánico Hoya de Pedraza. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha visitado el Jardín Botánico Hoya de Pedraza para presentar la apertura de la temporada 2026 y dar a conocer el proyecto de mejora que ejecuta la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en este espacio.

La nueva temporada del Jardín Botánico Hoya de Pedraza, iniciada el pasado 1 de abril, se extenderá hasta el 29 de noviembre, de martes a domingo, en horario de 9,00 a 14,30 horas, buscando consolidar este espacio como uno de los principales atractivos ambientales y divulgativos del Espacio Natural de Sierra Nevada.

Se trata de un equipamiento ambiental gestionado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Territorial en Granada, e integrado en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales.

Ubicado en el término municipal de Monachil, a aproximadamente 1.900 metros de altitud y en pleno macizo central de Sierra Nevada, el jardín alberga una de las representaciones más importantes de vegetación de alta montaña mediterránea del sur de Europa.

En él se integran especies y comunidades vegetales pertenecientes a los sectores biogeográficos Nevadense, Alpujarreño-Gadorense y Malacitano-Almijariense, permitiendo concentrar en un único espacio una extraordinaria diversidad botánica.

Actualmente, y tras la última actualización del inventario florístico realizada en 2025, alberga 684 taxones vegetales autóctonos, lo que supone aproximadamente el 16,08 por ciento de la flora andaluza, estimada en 4.253 taxones autóctonos.

Entre las principales unidades de vegetación representadas, destacan encinares silicícolas y calcícolas, melojares, enebrales-piornales, pastizales de alta montaña, vegetación de ribera y espacios destinados a la conservación y exhibición de especies amenazadas, configurando una de las representaciones más completas y singulares de la flora mediterránea de montaña del sur de Europa.

El delegado ha subrayado que "este jardín es un auténtico museo vivo de la biodiversidad andaluza y un ejemplo del compromiso de la Junta de Andalucía con la conservación y divulgación de nuestro patrimonio natural".

También ha puesto en valor la importante función educativa y social que desempeña este espacio, que durante 2025 registró un total de 7.867 visitantes, consolidándose como uno de los equipamientos ambientales más visitados vinculados a la divulgación de la flora de montaña en Andalucía.

El jardín recibe cada temporada centros educativos, asociaciones, colectivos organizados y visitantes individuales interesados en profundizar en el conocimiento de la flora de montaña y de los valores naturales asociados a Sierra Nevada.

Entre las actividades de mayor proyección que acoge este equipamiento, destacan iniciativas de divulgación y participación ambiental como el Biomaratón, cuya edición de 2026 se celebrará el próximo 23 de mayo, además de eventos vinculados a la Ultra Sierra Nevada, jornadas temáticas de educación ambiental y distintos programas de interpretación de flora y vegetación dirigidos a todos los públicos.

Asimismo, el jardín continúa impulsando iniciativas divulgativas como "La planta del mes", una publicación periódica dedicada a especies singulares seleccionadas por sus valores ecológicos, culturales o de conservación, contribuyendo así a acercar a la ciudadanía el conocimiento de la biodiversidad vegetal andaluza.

En este sentido, Antonio Granados, ha destacado la implantación durante 2025 de un nuevo sistema de audioguía interpretativa destinado a mejorar la experiencia de visita y facilitar el acceso al conocimiento de la flora y vegetación representadas en el jardín.

Esta herramienta, disponible en castellano e inglés, cuenta con 29 pistas de audio accesibles mediante código QR o descarga previa desde la web del jardín botánico.

La audioguía permite al visitante realizar un recorrido autónomo e interactivo por las principales comunidades vegetales del recinto, incluyendo vegetación calcícola, vegetación silicícola y colecciones de especies amenazadas.

Asimismo, la audioguía incorpora contenidos divulgativos sobre helechos, orquídeas y comunidades vegetales adaptadas a condiciones extremas, como las asociadas a suelos yesíferos, además de acercar al visitante a los usos tradicionales de la montaña y reconocer la labor de destacados botánicos vinculados al estudio y conocimiento de Sierra Nevada.

MEJORAS

Junto a la apertura de la nueva temporada, el delegado ha informado del avance de las obras actualmente en ejecución para reforzar la conservación de las especies vegetales, mejorar la accesibilidad y continuar la modernización de este destacado equipamiento ambiental.

Entre otros trabajos, se mejorará el acceso principal al jardín; habrá actuaciones de mantenimiento y mejora en el edificio de oficinas; así como intervenciones dirigidas a optimizar las infraestructuras hidráulicas y la red de riego.

El proyecto incorpora igualmente la construcción de dos pequeñas charcas o lagunas ambientales destinadas a generar nuevos espacios de interpretación y favorecer la presencia de flora asociada a ambientes húmedos, entre otros trabajos

La inversión prevista por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la ejecución de estas actuaciones asciende a 309.952,85 euros, con un plazo de ejecución de 15 meses, contados a partir de la adjudicación de las obras, realizada en julio de 2025.