Las obras de restauración de Las Salinas de Cabo de Gata (Almería) favorecerán la reproducción de aves

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García (c), visita las Salinas de Cabo de Gata, ante el inminente inicio de las obras de recuperación del espacio. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha visitado este jueves Las Salinas de Cabo de Gata ante el comienzo "inminente" de los trabajos de restauración y acondicionamiento del humedal, adjudicados en diciembre del pasado año por casi un millón de euros, y con los que se fomentará la nidificación y reproducción de aves.

Durante su visita, García ha remarcado que se trata de "una intervención largamente demandada por técnicos, investigadores y ciudadanía", que permitirá "recuperar la funcionalidad ecológica del humedal y reforzar la conservación de su extraordinaria avifauna", subrayando que todo ello se hace "compatibilizando la actividad salinera tradicional con la protección del ecosistema, demostrando que desarrollo y sostenibilidad pueden caminar de la mano".

La actuación, valorada en 960.168 euros y financiada con fondos europeos Next Generation EU, se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la Unión Salinera España-Grupo Salins, propietaria de los terrenos, según ha recordado la Junta en una nota.

Este acuerdo, en palabras de la consejera, "busca asegurar que el humedal mantenga sus características ecológicas a través de la restauración de infraestructuras, la mejora de la accesibilidad y la creación de nuevas estructuras para favorecer la nidificación de aves".

Uno de los elementos más relevantes del proyecto es la reposición completa del nuevo vallado exterior, "una medida esencial para frenar la entrada de predadores como zorros y jabalíes, cuya presencia afecta cada campaña al éxito reproductivo de numerosas especies".

El cerramiento se instala con malla ganadera de 1,20 y dos metros, dependiendo del tramo, reforzada con piquetas clavadas cada tres metros, lo que dificulta que la fauna de mayor tamaño pueda levantar el vallado y acceder a las zonas de nidificación.

Para garantizar la estabilidad de toda la estructura, los postes sustituidos contarán con un tratamiento específico para exteriores y cimentación reforzada.

Asimismo, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha destacado que "los cinco observatorios de aves del humedal también se van a restaurar", detallando que las actuaciones incluyen la reparación o sustitución de cubiertas, el arreglo de elementos de hormigón, la sustitución de listones y mobiliario de madera en mal estado, la reparación de ventanas y la aplicación de lijado y barnizado general.

"Además, se incorporan rampas de hormigón que permiten el acceso a personas con movilidad reducida, lo que supone un avance en accesibilidad y facilita que más visitantes puedan disfrutar de la riqueza ornitológica del humedal", ha explicado.

ISLOTES ARTIFICIALES

Según la consejera, la intervención "más estratégica y de mayor peso" presupuestario, con el 63 por ciento del total, es "la creación de islotes artificiales de reproducción en las balsas de nidificación".

Al respecto, ha puntualizado que "estas estructuras han demostrado en proyectos anteriores su eficacia para incrementar el éxito reproductor de especies larolimícolas, especialmente en periodos de inundación o fluctuaciones del nivel del agua que comprometen la supervivencia de las puestas".

Junto a ello, se realizará la reposición de diques en varias balsas para asegurar el equilibrio hidrológico necesario durante la época de cría.

Paralelamente, se renovará toda la cartelería interpretativa de los observatorios, con paneles resistentes a la radiación ultravioleta y al vandalismo, que ofrecerán información actualizada sobre el ecosistema, la actividad salinera y la avifauna del enclave.

AFECCIONES "MÍNIMAS"

García ha asegurado que "que estas actuaciones tendrán una afección mínima sobre la nidificación, ya que se ejecutan con maquinaria ligera, por tramos y sin dejar zonas desprotegidas".

Del mismo modo, ha advertido que "se excluyen de los trabajos las áreas más delicadas durante los meses más sensibles para las aves", por lo que ha sentenciado que "el proyecto se ha diseñado para actuar sobre lo que está degradado sin interferir en los momentos clave de la naturaleza".

En este sentido, ha puesto en valor el convenio de colaboración suscrito con la empresa salinera, indicando que "este modelo de colaboración público-privada demuestra que, cuando se suman esfuerzos, ganan el territorio, la biodiversidad, la protección de los espacios naturales y la sociedad".

También ha reivindicado el papel de Andalucía en la gestión y conservación de humedales en un contexto en el que el interés social por estos ecosistemas ha aumentado notablemente.

De este modo, ha afirmado que "no podemos permitir retrocesos en espacios tan valiosos; hoy damos un paso firme para garantizar que las Salinas de Cabo de Gata sigan siendo un símbolo de equilibrio entre actividad tradicional, biodiversidad y desarrollo sostenible".

Así, ha recordado que Andalucía está cumpliendo "con los compromisos europeos en materia de conservación frente a discursos que cuestionan la necesidad de proteger nuestro patrimonio natural", insistiendo en que "la sostenibilidad no es una opción ideológica, sino una obligación con las generaciones futuras".

Junto a la consejera han acudido a la visita la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el viceconsejero, Sergio Arjona; la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; el delegado territorial de Sostenibilidad, Manuel de la Torre; el director-conservador del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Salvador Parra; el coordinador provincial de Amaya, Raúl Urdiales; el director de obra, José Antonio de Simón; la técnico de Amaya, Carmen Salvador, y el director general de Salins, Óscar de Vicente.