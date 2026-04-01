La parroquia de San Juan Pablo II, entre los templos 'verdes' de Córdoba

Archivo - La parroquia de San Juan Pablo II. - DIOCESIS DE CORDOBA - Archivo

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El más reciente de los templos diocesanos en Córdoba, el vanguardista edificio de la parroquia de San Juan Pablo II, en el nuevo barrio de Huerta de Santa Isabel, es "una de las parroquias 'verdes' de Córdoba que se abastecen exclusivamente de fuentes renovables gracias a un contrato con la comercializadora de electricidad y gas Unieléctrica".

Así lo ha indicado en una nota la compañía, con sede también en la ciudad, resaltando que se han "ahorrado al planeta emisiones de efecto invernadero algo superiores a dos toneladas de CO2 tan solo en el año 2025".

En concreto, "los 16.917 kWh consumidos en 2025 evitaron con este contrato en torno a 2.030 kg de CO2, el equivalente a los que genera un vehículo nuevo de gasolina de media a lo largo de 16.640 kilómetros", es decir, lo que "supondría sacar durante ese año de la circulación tres vehículos que hicieran un desplazamiento tipo de 15 km al día".

La parroquia de San Juan Pablo II, un edificio energéticamente eficiente siguiendo las modernas normativas de construcción, comenzó a construirse en febrero de 2021 por Vimpyca en una parcela que comparte usos residenciales y de equipamiento, y fue erigida canónicamente en 2 de abril de 2022 mediante un decreto de monseñor Demetrio Fernández. Actualmente, en pleno funcionamiento y de la mano del sacerdote David Aguilera, presta servicio a un barrio en crecimiento que espera una población final en torno a 20.000 residentes.

Junto a San Juan Pablo II, también la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de Puente Genil (Córdoba), construida como gran capilla de estilo neogótico en 1914 y convertida en parroquia en 1954, se encuentra entre los templos que se abastecen con Unieléctrica con electricidad proveniente de fuentes renovables al cien por cien.

Por otra parte, y con contratos en los que ya utilizan un mix que combina electricidad de fuentes renovables con otras convencionales, también Unieléctrica sirve a hitos de la Diócesis como la iglesia de San Nicolás de la Villa, Bien de Interés Cultural (BIC) desde el 3 de noviembre de 2003, cuya construcción del gótico-mudéjar se remonta al siglo XIII, con las portada principal obra de Hernán Ruiz II y muy transformada en los siglos XVII y XVIII.

Otro templo emblemático al que Unieléctrica da su energía, y con una especial carga histórica y emocional para los cordobeses, es la iglesia del Juramento de San Rafael, además de servir a las propias dependencias del Obispado de Córdoba en el Palacio Episcopal y, dentro de la Mezquita-Catedral, a la parroquia del Sagrario, que forma parte del monumento protegido por la Unesco desde 1984.

El servicio de Unieléctrica a la Diócesis, con la que ya firmó un convenio en 2017, también se extiende a emblemáticas iglesias cargadas de significado popular tanto en la capital (el caso de la parroquia de San Isidro Labrador, en El Higuerón, y la de Virgen de Fátima, en el barrio al que da nombre la iglesia) como en localidades de la provincia: La parroquia de San Pedro Apóstol (Villaralto), Nuestra Señora de la Asunción y San Francisco (Bujalance) o Nuestra Señora de Guadalupe (Baena).