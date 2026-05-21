El Premio UCO-Medio Ambiente 2026 reconoce a la empresa Dumads por su compromiso con la moda sostenible

Dulce Mérida, directora de Dumads, en las instalaciones de la compañía. - UCO

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) entregará el 4 de junio en el Rectorado el Premio UCO-Medio Ambiente 2026 a la empresa Dumads por su compromiso con la moda sostenible. El jurado ha destacado de la empresa su "potencial para inspirar a otras pequeñas y medianas empresas de la provincia que, en cualquier sector, quieran comprometerse con el respeto al medio ambiente y hacer de este compromiso una señal de identidad".

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que Dumads "destaca por su trayectoria, habiendo evolucionado un taller familiar de más de 20 años hacia un modelo de moda lenta ('slow fashion'). Además, "su carácter innovador reside en la recuperación de la producción bajo demanda, evitando el 'sobrestock' y priorizando el uso de algodón orgánico con certificación GOTS (Global Organic Textile Standard)".

Igualmente, "aporta soluciones directas al impacto ambiental de la industria textil --una de las más contaminantes-- mediante la eliminación de pesticidas y químicos en su materia prima. Su impacto se manifiesta en la visibilización de la sostenibilidad rural, estableciendo sinergias entre la tradición artesanal de Almedinilla y las exigencias de un mercado global cada vez más consciente de la necesidad de una transformación hacia la sostenibilidad", han destacado desde la UCO.

La marca, que vende tanto a particulares como a mayoristas y tiendas de toda España, "logra una interrelación entre lo local y lo global al demostrar que una pequeña producción de la Subbética puede combatir problemas globales como el 'fast fashion'. Su facultad de inspirar radica en su transparencia, "educando al consumidor sobre la diferencia entre lo 'natural' y lo 'ecológico', y garantizando una trazabilidad ética que refuerza la soberanía industrial de la provincia".

La Universidad de Córdoba creó el premio UCO-Medio Ambiente en 2021 con el objetivo de reconocer públicamente la trayectoria de una persona, administración, empresa, organización o colectivo de la provincia de Córdoba que esté ligada a la defensa del medio ambiente a través de la gestión, sensibilización, educación o participación.

El año pasado el premio fue concedido a la empresa de educación ambiental Zumaya Ambiente Creativo, cuya fundadora, Gloria Pareja, ha formado en esta ocasión parte del jurado, que completaban Amanda P. García, vicerrectora de Campus Sostenible y presidenta del jurado; Marta Rosel Pérez, profesora titular del Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada y Secretaria Académica durante el pasado mandato de la Facultad de Ciencias de la UCO (unidad con nivel 4 del Programa Trébol); José Manuel Guerrero, profesor titular del Departamento de Zoología de la UCO, y Carmen de Prado, presidenta de la Fundación CUCO-Club de Córdoba para la Unesco. El papel de secretario lo desempeñó Antonio Gomera, director del Servicio de Protección Ambiental de la UCO.

GALA DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Organizada por el Vicerrectorado de Campus Sostenible, la gala del Día Mundial del Medio Ambiente tendrá lugar un año más en el salón de actos del Rectorado de la UCO, se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad ambiental y contará con la presencia del rector, Manuel Torralbo.

En esta ocasión se celebrarán, además, los 25 años de compromiso ambiental de la institución, marcados por la apuesta de creación en 2001 del Servicio de Protección Ambiental (SEPA) y, poco después, con la publicación de la primera Declaración de Política Ambiental universitaria.

Paloma García López, fundadora y directora de The Circular Proyect y presidenta de SIC Moda, Asociación Española para la Sostenibilidad, la Innovación y la Circularidad en Moda, ofrecerá la conferencia inaugural titulada 'La moda sostenible del siglo XXI'.

Posteriormente se harán entrega de las distinciones a las unidades acreditadas con el Programa Trébol de buenas prácticas ambientales, se realizará un reconocimiento por su compromiso ambiental al alumnado que ha completado el Programa Trébol Estudiantes y se pondrá en valor la labor de los participantes en el Programa de Voluntariado Ambiental de la UCO. Finalmente se hará entrega del premio UCO-Medio Ambiente 2026 a Dulce Mérida, CEO directora de la empresa Dumads.