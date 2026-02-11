Un proyecto en esteros de Cádiz avanza en la integración de las algas en sistemas de acuicultura multitrófica

Alga Gracilaria en esteros de Cádiz - CTAQUA

CÁDIZ 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto realizado en esteros de la provincia de Cádiz, ejecutado por el Centro Tecnológico de Acuicultura (Ctaqua) y el Clúster de la Acuicultura de Galicia (Cetga), ha confirmado que el desarrollo de sistemas multitróficos integrados es "viable y prometedor", siempre que se adapten a las condiciones ambientales locales y donde los resultados "más relevantes" se han dado en el incremento de la base de conocimiento sobre las respuestas fisiológicas y el crecimiento de las macroalgas.

Como han indicado ambos organismos en una nota, la acuicultura multitrófica integrada (IMTA) se perfila como "una vía prometedora" para avanzar hacia sistemas "más sostenibles, eficientes y resilientes" en España

Con el objetivo de profundizar en la comprensión y aplicación de este sistema, el proyecto 'Aquatrofic' ha evaluado la integración de peces, almeja fina, almeja japónica, ostión y macroalgas, como Gracilaria gracilis y Ulva ohnoi, en ensayos desarrollados en esteros andaluces y sistemas bajo techo en Galicia.

La iniciativa confirma la viabilidad técnica de los sistemas IMTA en condiciones reales de producción y aporta aprendizajes para su adaptación. Durante 18 meses, ambos centros han trabajado en sus respectivas comunidades autónomas --Andalucía y Galicia-- para mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes procedentes del cultivo intensivo de peces y explorar nuevas oportunidades de diversificación productiva.

El responsable de la dirección del Departamento de Investigación Aplicada e Innovación de Ctaqua, Erik-jan Malta, ha explicado que se ha observado "una notable resiliencia de Gracilaria a condiciones ambientales variables", lo que "refuerza su idoneidad para sistemas IMTA en entornos estuarinos".

En el marco del proyecto también se han evaluado sistemas de cultivo eficientes para macroalgas y bivalvos, generando herramientas técnicas que ya pueden transferibles al sector gracias a la colaboración con la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (Asema).

Además del trabajo realizado en las instalaciones de ambos centros, se llevaron a cabo experiencias piloto en instalaciones de producción comercial, que permitieron analizar el rendimiento del sistema IMTA en escenarios reales. En este contexto, los resultados obtenidos en peces y bivalvos fueron inferiores a lo esperado, en contraste con experiencias previas.

No obstante, este resultado ha sido "clave", según los investigadores, para identificar los factores limitantes que condicionaron el desempeño del sistema, como episodios de calor extremo, un invierno y primavera excepcionalmente lluviosos, salinidades inusualmente bajas y un ambiente altamente fangoso asociado al elevado caudal del río Guadalquivir.

"Estas condiciones afectaron de forma directa al bienestar y crecimiento de los organismos, especialmente en el caso de la almeja fina", ha explicado Arleta Krystyna Skrzynska, técnico del proyecto en Ctaqua.

A partir de estos aprendizajes, 'Aquatrofic' propone recomendaciones técnicas concretas para mejorar la adaptación de los sistemas IMTA, entre ellas una selección más precisa de las zonas de cultivo y la incorporación de áreas de decantación que contribuyan a mejorar la calidad del agua y reducir la carga de sólidos en suspensión.

"Con este trabajo confirmamos que el desarrollo de sistemas IMTA es viable y prometedor, siempre que se adapten cuidadosamente a las condiciones ambientales locales", ha señalado Arleta Krystyna Skrzynska.

Los resultados y conclusiones del proyecto fueron trasladados a los agentes del sector en una jornada celebrada en Ctaqua en formato híbrido el pasado 15 de enero. El Centro Tecnológico ha puesto a disposición de todas las personas interesadas la grabación de este evento en su canal de YouTube.

Este proyecto se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y se cofinancia por la Unión Europea por el Fempa (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura).