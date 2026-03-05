PSOE destaca que inversión del Gobierno "consolida a Huelva como capital del hidrógeno verde"

El parlamentario andaluz y portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha destacado en la Cámara autonómica que el impulso del Gobierno de España a la industria del hidrógeno verde, con más de 3.400 millones de euros movilizados entre Perte, reales decretos y nuevas herramientas legislativas, "consolida a Huelva como uno de los grandes polos energéticos e industriales de Europa".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Gaviño ha subrayado que el proyecto Onuba, impulsado por Moeve en el Energy Park La Rábida, supone la puesta en marcha de la mayor planta de hidrógeno verde del sur de Europa, y constituye la pieza inicial del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, "un proyecto que transformará el complejo industrial onubense en un polo de industria limpia capaz de producir y utilizar hidrógeno verde".

"Estamos ante un paso decisivo para la descarbonización de la industria española y andaluza, pero también ante un avance estratégico hacia la autonomía energética de Europa", ha señalado.

El dirigente socialista ha resaltado que, para la provincia de Huelva, este proyecto supone además "una gran oportunidad de futuro y desarrollo económico, situando a la provincia a la cabeza de la nueva revolución industrial verde". "Huelva no solo participa en esta transformación energética, la lidera", ha afirmado.

En este sentido, Gaviño ha reconocido la apuesta empresarial de Moeve, que ha decidido invertir más de 1.000 millones de euros en este proyecto tras confiar en las capacidades industriales, portuarias, educativas y logísticas de la provincia.

No obstante, ha remarcado que el desarrollo del Hidrógeno Verde en Huelva "también es posible gracias a la implicación directa del Gobierno de España", que ha convertido esta tecnología en "una prioridad estratégica de su agenda energética y climática".

Entre las medidas adoptadas, ha destacado más de 3.000 millones de euros movilizados a través de los Perte de energías renovables, de los que 303 millones fueron adjudicados a Moeve, además de otros 465 millones previstos en nuevos reales decretos destinados a impulsar esta industria y el anteproyecto de la futura Ley del Hidrógeno Verde, que "proporcionará seguridad jurídica y estabilidad al sector".

Asimismo, el portavoz socialista ha resaltado que la nueva planificación eléctrica estatal garantiza 257 MW de acceso a la red para el proyecto de Moeve, "asegurando que el desarrollo del hidrógeno verde en Huelva pueda avanzar a tiempo y a escala en todas sus fases". "Cuando hay visión estratégica, planificación e inversión pública, las oportunidades llegan a los territorios. Y eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno de España con Huelva", ha señalado.

Frente a ello, Gaviño ha cuestionado el papel del Gobierno andaluz en el desarrollo del hidrógeno verde, recordando que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, "llegó a afirmar públicamente que el papel de su Gobierno en esta materia era no molestar". "No sabemos si fue un ejercicio de torpeza o de excesiva sinceridad, pero en cualquier caso fue profundamente decepcionante", ha criticado.

Además, el dirigente socialista ha recordado que en el I Congreso del Hidrógeno Verde celebrado en 2024 el presidente andaluz anunció 70 millones de euros de incentivos para atraer inversiones privadas por valor de 5.300 millones, una cifra que ha calificado de "claramente insuficiente". Por ello, Gaviño ha reclamado explicaciones al consejero de Industria, Jorge Paradela, sobre "cómo se han distribuido exactamente esos 70 millones de euros".

"Sería positivo que la Junta abandone la confrontación política y los discursos catastrofistas y se sume al esfuerzo conjunto para facilitar el desarrollo del hidrógeno verde en Huelva", ha apostillado.