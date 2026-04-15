El Puerto de Huelva bonifica las buenas prácticas ambientales y los servicios de calidad

Sesión del Consejo de Administración del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha celebrado este miércoles una sesión del Consejo de Administración, presidida por el presidente de esta institución, Alberto Santana, donde se ha informado que se mantienen las bonificaciones a la tasa de actividad a empresas, vinculadas a convenios de buenas prácticas ambientales y también a las que tienen en vigor certificaciones de servicio basadas en referenciales de calidad durante el ejercicio 2025.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el objetivo de esta medida se centra en "incrementar la calidad en la prestación de los servicios de la comunidad portuaria en su conjunto".

En cuanto al otorgamiento de concesiones y autorizaciones administrativas, se han aprobado seis solicitudes nuevas para empresas, que prestarán servicios relacionados con actividad industrial, servicios marítimos y restauración. Por otro lado, se han modificado siete concesiones y autorizaciones administrativas relacionadas con ampliación de actividad y nuevos servicios.

Durante la sesión también se ha dado a conocer el dato del movimiento de tráfico portuario acumulado entre los meses de enero y marzo, que ha superado los siete millones de toneladas, lo que supone un ligero descenso del 0,49% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta tendencia se debe, sobre todo, al descenso registrado en el tráfico de graneles líquidos, con una bajada del 0,85% y un volumen total de más de 5,3 millones de toneladas, debido a la coyuntura económica internacional por los conflictos mundiales existentes y los bloqueos en el Estrecho de Ormuz.

Asimismo, el tráfico de graneles sólidos se ha resentido, tras registrar una caída del 11,3%, con un volumen total de 1,1 millones de toneladas. Por el contrario, el movimiento de mercancía general continúa creciendo. Así, se ha alcanzado un tráfico total de más de 499.600 toneladas, lo que conlleva un incremento del 35,16%. De esta forma, el movimiento de contenedores ha registrado también un incremento del 21,9% tras mover más de 32.000 TEUS. En relación a automóviles en régimen de mercancía, se han movido más de 17.000 unidades, lo que conlleva un notable crecimiento del 337,17%.