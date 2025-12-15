Un sistema permite modificar la velocidad de turbinas de las centrales hidroeléctricas de Endesa en Granada y Jaén

Montaje de los equipos de velocidad variable en la central hidroeléctrica de Nuevo Castillo - ENDESA

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha implantado un sistema pionero que permite modificar la velocidad de las turbinas de centrales hidroeléctricas de las provincias de Granada y de Jaén para seguir produciendo energía libre de emisiones a pesar de contar con menor recurso hidráulico en los ríos.

Se aborda de este modo el reto de que estas instalaciones sean más eficientes incluso en momentos en los que hay menos caudal de agua, según ha detallado en nota de prensa Endesa, que ha explicado que sus centrales hidroeléctricas se adaptan a los tiempos y no son ajenas a las innovaciones tecnológicas que permiten "adaptar su modo de funcionamiento a las nuevas condiciones del medio".

Este sistema se ha implementado en concreto en las centrales hidroeléctricas de Racioneros en el municipio de Begíjar en Jaén, Nuevo Castillo, en término de Güejar Sierra, y Nacimiento en Castril, estas dos últimas en la provincia de Granada. Estas tres infraestructuras cuentan ya con este avance, siendo las primeras en Andalucía en funcionar a la denominada "velocidad variable".

Todo ello en el marco de una inversión de 3,7 millones de euros, de los cuales 1,3 han sido financiados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-Next GenerationEU.

El nuevo sistema de "velocidad variable" es un convertidor de frecuencia, como si fueran las marchas que tienen las bicicletas, que se coloca entre el generador y el transformador. Esas "marchas" desacoplan la velocidad de rotación de la máquina de la frecuencia de la red, lo que permite optimizar su funcionamiento utilizando el caudal de agua que en ese momento hay a disposición.

Este grado de libertad y de adaptación de las revoluciones de la máquina a la velocidad del agua, permite que la turbina opere en todo momento a una condición óptima de su funcionamiento, permitiéndose operar el grupo hidroeléctrico por debajo del caudal mínimo técnico de diseño. De este modo se reduce el número de arranques y paradas y aumenta la eficiencia y también la producción.

Gracias al éxito y buen funcionamiento de esta velocidad inteligente, Endesa está estudiando "implementar este innovador sistema en otras centrales hidroeléctricas de España", han detallado desde la compañía del Grupo Enel.