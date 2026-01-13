Someten a información pública el proyecto de una planta de hidrógeno verde en Almonte

Delegación de Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva. - EUROPAPRESS

HUELVA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Huelva ha abierto un período de información pública, durante un mes, del procedimiento de autorización ambiental integrada, del estudio de impacto ambiental y de la valoración de impacto en la salud para el proyecto de una planta de producción de hidrógeno verde de 280 MW en Almonte.

Según indica el anuncio publicado en el BOJA de este martes, la empresa promotora es Hyren Almonte, S.L y quiere instalar una planta de producción de hidrógeno verde de 280 MW mediante electrolisis del agua procedente de la EDAR de Almonte. La misma se ubicará en el polígono 25 en una parcela de 112.575 metros cuadrados y una inversión de más de 345 millones de euros.

Así, con esta actuación, según señala la propia empresa en la memoria del proyecto, "se pretende contribuir tanto a la descarbonización del sector energético como a potenciar el desarrollo social y económico de la zona".

Asimismo, el proyecto contempla dos fases. En la primera fase se prevé una capacidad de producción de 72,5 MW de potencia, lo que supone una producción de 9.134 toneladas de año de hidrógeno. En la segunda fase se alcanzará la potencia final prevista de los 280 MW, suponiendo una producción de 42.331 toneladas año de hidrógeno.

Además de la planta en sí, el proyecto contempla una tubería para el suministro de agua para el proceso que se realizará por canalización enterrada desde la EDAR de Almonte; colector general de recogida de aguas de rechazo y de limpieza con vertido al arroyo Zumojo, próximo a la planta; sos líneas eléctricas para el suministro eléctrico; y un hidroducto para el transporte del hidrógeno producido mediante electrólisis que se suministrará a los consumidores finales.