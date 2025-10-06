Un total de 14 empresas optan a restaurar el humedal de Las Salinas de Cabo de Gata (Almería) y su entorno

Archivo - Salinas de Cabo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - JUNTA - Archivo

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 empresas han presentado sus propuestas para ejecutar en los próximos meses las actuaciones para recuperar y mejorar el humedal protegido de las Salinas de Cabo de Gata (Almería) a través de un proyecto integral con el que además se restaurarán las instalaciones asociadas al conocimiento y observación de las aves y el ecosistema.

En concreto, según recoge el acta consultada por Europa Press, son nueve empresas y cinco uniones temporales de empresa (UTE) las que optarán a un contrato valorad en 1.273.095,20 euros, financiado íntegramente con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) Next Generation, destinado a recuperar uno de los humedales más importantes de Andalucía oriental.

Las obras, anunciadas en 2022, permitirán preservar este espacio de casi 400 hectáreas situado entre los núcleos de población de la Almadraba de Monteleva y Cabo de Gata en Almería que discurre paralelo a la costa separado de la misma por una franja arenosa de entre 250 y 550 metros de anchura y con la con que se comunica a través de un canal que permite la entrada de agua.

Entre sus objetivos, se plantea la renovación de todo el vallado perimetral de las Salinas de Cabo de Gata para "evitar la intrusión de fauna depredadora" ya que, según se ha constatado, el cerco actual de tipo ganadero se encuentra "completamente oxidado y degradado en muchos puntos" lo que "da lugar a frecuentes incursiones" de jabalíes y zorros, fundamentalmente, que atacan a las numerosas especies de aves así como a sus puestas.

Desde el Gobierno andaluz se reconoce la importancia ornitológica de toda esta área debido a su "privilegiada situación geográfica", que la convierten en un punto de escala obligatoria en la ruta África-Europa para numerosas especies de aves migratorias y como estación de invierno para otras muchas.

Asimismo, presenta las condiciones apropiadas, en cuanto a cobertura y recursos alimenticios, para que puedan nidificar un numeroso grupo de especies que se mantienen sedentarias o llega a la región pasado el invierno.

Entre las principales especies detectadas en el humedal se encuentran la avoceta --'Recurvirostra avosetta'--, la cigüeñuela --'Himantopus himantopus'-- y el chorlitejo patinegro --'Charadrius alexandrinus'-- como nidificantes; mientras que como invernantes se han detectado, además de la avoceta, el flamenco --'Phoenicopterus ruber'-- y, en los últimos años, la gaviota de audouin --'Larus audouinii'--.

En este sentido, el proyecto incluye la creación de ocho islotes para fomentar la nidificación de aves y el establecimiento de las mismas en el ecosistema, dado que el humedal dispone solamente de dos en la actualidad. Esta medida, fomentará la presencia de aves en dos de los estanques de Las Salinas.

RENOVACIÓN DE LOS OBSERVATORIOS

El proyecto que revalorizará Las Salinas también contempla el arreglo de un total de cinco observatorios de aves ya existentes mediante la sustitución y reparación de elementos exteriores de madera, las ventanas, las cubiertas y los bancos, entre otros aspectos.

Esta parte de la actuación incluye la demolición de almacén anexo a uno de estos observatorios que se encuentran en riesgo de derrumbe y la creación de rampas para la mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

En el ámbito divulgativo, también se procederá a renovar la cartelería panorámica que hay en la zona dado que la ya existente está en mal estado de conservación, o bien por actos vandálicos o bien por el desgaste causado por el sol. La nueva cartelería ofrecerá información vinculadas a las Salinas de Cabo de Gata, así como su avifauna y su ecosistema.