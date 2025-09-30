Tradebe Environmental Services y Greening Group sellan una alianza para el reciclaje de paneles solares

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tradebe Environmental Services se ha asociado con Greening Group para poner en marcha una innovadora planta de reciclaje de paneles solares en Jerez del Marquesado, en la provincia de Granada. La operación combina la experiencia de ambas compañías para "impulsar soluciones sostenibles en la industria energética", según han detallado las empresas en una nota de prensa.

Este proyecto pionero en España busca "responder al creciente volumen de módulos fotovoltaicos que llegan al final de su vida útil, asegurando su correcta valorización y reincorporación al ciclo productivo". La nueva instalación permitirá "recuperar materiales estratégicos como vidrio, aluminio y silicio, contribuyendo a reducir el impacto ambiental".

"Esta operación representa un paso estratégico en nuestro crecimiento y fortalece nuestra apuesta por la economía circular, promoviendo el reciclaje de paneles solares y reafirmando nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad", según ha señalado el CEO de Environmental Services, Victor Creixell.

Por su parte, el presidente de Greening Group, Ignacio Salcedo, ha señalado que "la alianza con Tradebe supone un impulso decisivo para el proyecto Greening Relive y refuerza la estrategia de Greening Group en el ámbito de la economía circular, combinando nuestra experiencia en el sector fotovoltaico con la trayectoria de Tradebe en servicios medioambientales".

Además, José Manuel Ramírez, quien asume la dirección general del proyecto desde este momento, ha afirmado que el objetivo es "convertir la planta de Jerez del Marquesado en un referente europeo en reciclaje fotovoltaico. Hemos evolucionado desde una idea hasta llegar a una realidad gracias al esfuerzo del grupo y a la estrecha colaboración con la Universidad de Granada".

"Queremos demostrar que es posible unir sostenibilidad, innovación y compromiso social en un mismo proyecto", ha indicado Ramírez, quien ha añadido que "esta instalación no solo reducirá el impacto ambiental de los paneles al final de su vida útil, sino que también contribuirá a la generación de empleo local y al posicionamiento de Andalucía como polo tecnológico en economía circular".

Se prevé que la planta de Jerez del Marquesado comience a operar en octubre de este año, generando empleo local y consolidándose como referente europeo en el reciclaje de paneles solares.