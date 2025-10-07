Ubrique acoge la Plaza del Clima y la Energía de la Diputación de Cádiz para concienciar sobre hábitos sostenibles

Menores en un taller de la la Plaza del Clima y la Energía, de la Diputación de Cádiz, en su etapa en Jerez de la Frontera - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

UBRIQUE (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La localidad serrana de Ubrique es la siguiente parada en el recorrido que la Diputación de Cádiz está haciendo para promover de forma divertida y amena hábitos sostenibles entre la ciudadanía a través de la Plaza del Clima y la Energía, una iniciativa que se ha instalado este martes en el parque Rafael Alberti, donde permanecerá también el miércoles 8 de octubre.

Así, se han instalado diversos puestos informativos con actividades y juegos adaptados a distintas edades para aprender sobre el cambio climático, la eficiencia y el ahorro energético, la movilidad sostenible, el consumo responsable y la gestión del agua, ha indicado la Diputación en una nota.

Durante estas dos jornadas habrá espectáculos de magia, cuentacuentos, títeres y música ambiental para animar a quienes visiten la Plaza del Clima y la Energía de la Diputación, que ha abierto sus puertas a las 10,00 hoas de la mañana.

Las actividades se desarrollarán en horario de mañana hasta las 14,00 horas, y de tarde, de 16,00 horas a 20,00 horas. El miércoles el horario será el mismo.

Aunque la Plaza del Clima y la Energía está abierta a todos los públicos, durante la mañana está enfocada a la comunidad escolar, ya que va a recibir la visita del alumnado de los centros educativos de la localidad ubriqueña.