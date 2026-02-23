Unicaja activa más de 160 acuerdos para anticipar las ayudas de la Política Agraria Común

Oficina de Unicaja. - UNICAJA

MÁLAGA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicaja tiene previsto firmar en el marco de la actual campaña de la Política Agraria Común (PAC) acuerdos de colaboración con más de 160 organizaciones agrarias y ganaderas que representan a más de 55.000 profesionales en todo el territorio nacional, "consolidando así el alcance de la iniciativa y su impacto en el sector primario".

Tal y como ha detallado la entidad financiera en una nota, el objetivo de estos convenios, suscritos con las principales organizaciones del sector en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, es ofrecer a agricultores y ganaderos la posibilidad de anticipar el importe de las ayudas de la PAC en condiciones favorables, mediante un proceso ágil y asesoramiento especializado.

De esta forma, los profesionales que domicilien su solicitud en la entidad podrán acceder de forma rápida a la liquidez necesaria para afrontar los gastos habituales de sus explotaciones, apoyándose en "la amplia red de oficinas de Unicaja y en equipos con experiencia en la tramitación de estas ayudas".

En concreto, el plazo para presentar la solicitud única de la PAC permanecerá abierto hasta el 30 de abril, mientras que el anticipo podrá contratarse hasta el 31 de octubre. Con la firma de estos más de 160 acuerdos, la entidad consolida su "compromiso histórico" con el sector agropecuario, considerado estratégico para la economía y el desarrollo sostenible del medio rural.

En esta línea, la entidad financiera ha apuntado que este apoyo se traduce en una oferta integral que combina financiación, asesoramiento y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de agricultores y ganaderos.

Factores como la "amplia implantación territorial de Unicaja" y su especialización en el ámbito agro y en el agroalimentario permiten a la entidad continuar desempeñando un "papel activo" como aliado financiero de agricultores y ganaderos, a los que sitúa en el centro de su estrategia. Para ello, colabora "de forma estrecha" con las organizaciones profesionales, contribuyendo así a la estabilidad y competitividad el sector.

Dentro de ese apoyo, la entidad ha puesto recientemente a disposición de estos profesionales mil millones de euros en financiación preconcedida para este ejercicio --destinada a la campaña de la PAC y a cultivos intensivos--.

Con esta iniciativa, Unicaja ha asegurado que les facilita de forma ágil la liquidez necesaria para afrontar gastos habituales y asegurar el funcionamiento diario de miles de explotaciones.

En contexto, la trayectoria de Unicaja en el ámbito agropecuario y la industria alimentaria se apoya en un modelo de atención integral que incluye red de oficinas y canales digitales, ofreciendo, además, soluciones financieras, aseguradoras y de asesoramiento, diseñadas específicamente para dar respuesta a las particularidades del sector.

En suma, esa colaboración se traduce también en acuerdos con administraciones públicas y en la participación en ferias especializadas, tanto de ámbito nacional como regional.