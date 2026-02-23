La Universidad de Córdoba contrata suministro eléctrico 100% renovable para todos sus centros

(Desde Izda.) Amanda García, Manuel Torralbo, Antonio Fernández Y Jesús Serrano, Durante La Firma Y Presentación Del Acuerdo Entre La Universidad De Córdoba E Iberdrola. - UCO

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha formalizado un contrato para el suministro de energía eléctrica 100% renovable que cubrirá la totalidad de sus centros y dependencias, mediante un acuerdo con Iberdrola que contempla el abastecimiento de aproximadamente 33 GWh durante los dos primeros años, distribuidos en 29 puntos de suministro, tanto en alta, como en baja tensión.

El acuerdo, según ha informado la UCO en una nota, ha sido suscrito este lunes por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, y el delegado institucional de Iberdrola en Andalucía, Antonio Fernández González. El contrato, con una duración inicial de dos años y posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro, cuenta con un presupuesto base de 4.132.231,4 euros (sin IVA) para el periodo inicial.

Además del suministro eléctrico con garantía de origen 100% renovable, el acuerdo incluye asesoramiento técnico periódico para la optimización del consumo y la facturación, así como una plataforma digital de monitorización que permitirá realizar el seguimiento de los puntos de suministro, controlar la facturación y analizar indicadores de eficiencia energética.

Junto a ello, el adjudicatario asumirá la gestión de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) derivados de las actuaciones de eficiencia ya desarrolladas por la Universidad. El contrato se integra en la estrategia de transición energética de la Universidad.

El rector ha destacado que el Vicerrectorado de Campus Sostenible lleva años trabajando en materia de ahorro y eficiencia energética, por ejemplo, con la renovación de los equipos de climatización en muchos edificios, láminas de control solar y medidas de aislamiento térmico. "Son medidas que se ven poco, pero que tienen un alto impacto en el bienestar y confort de la comunidad universitaria", ha indicado.

Este contrato con Iberdrola supone un paso más en esa dirección, "y si además supone rentabilidad y monetizar todas las inversiones que hemos hecho en esta materia, y además de la mano de una empresa líder en renovables como es Iberdrola, mucho mejor", ha comentado.

Por su parte, el delegado de Iberdrola en Andalucía, Antonio Fernández, que ha estado acompañado por el gerente comercial de Iberdrola en Andalucía, Jesús Serrano, ha señalado que "la colaboración con la Universidad de Córdoba refleja el compromiso de Iberdrola de acompañar a empresas e instituciones públicas andaluzas en su apuesta por la energía 100% renovable, la electrificación, la eficiencia y la digitalización de la gestión energética, mediante soluciones integrales orientadas a una gestión más sostenible, eficiente y competitiva".

Con esta actuación, la Universidad de Córdoba avanza en "la modernización de su modelo de gestión energética y en la consolidación de un campus más eficiente y sostenible", tal y como ha explicado la vicerrectora de Campus Sostenible, Amanda García Marín, quien ha recordado que la UCO es un consumidor energético grande y complejo, y con centros dispersos.