La Universidad de Córdoba participa en un estudio sobre caudales ecológicos adaptativos

Presentación de los resultados de la actuación A34, centrada en los caudales ecológicos adaptativos, de Embalse Digital 5.0. - UCO

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de El Carambolo, en Sevilla, han acogido la presentación de los resultados de la actuación A34, centrada en los caudales ecológicos adaptativos, de Embalse Digital 5.0, el proyecto de transformación digital de Emasesa, empresa pública metropolitana encargada de la gestión del agua en Sevilla, y que la empresa ha desarrollado en colaboración con el grupo de investigación de Dinámica Fluvial e Hidrología de la Universidad de Córdoba (UCO).

Según una nota remitida por la UCO, la actuación A34 se centra en los caudales ecológicos adaptativos, y busca mejorar la gestión del agua en origen mediante el estudio detallado del régimen hidrológico natural del río Rivera de Huelva, en el entorno del embalse de La Minilla. La prueba piloto está orientada a valorar si los caudales ecológicos establecidos por el Plan Hidrológico pueden ajustarse mejor a las condiciones reales del cauce, sin comprometer la calidad ambiental aguas abajo de la presa.

Íntimamente ligada a la actuación A7, que ha permitido la dotación de aforos en el entorno del embalse, la A34 ha dado como resultado un estudio ('Viabilidad de prácticas adaptativas en la gestión del régimen de caudal ambiental en los embalses: estudio piloto en el embalse de La Minilla') que analiza alternativas de gestión del régimen de caudal ecológico aguas abajo del embalse de La Minilla, como estudio piloto de optimización conjunta de la garantía de suministro urbano y sostenibilidad ecológica.

El estudio ha cubierto los siguientes cinco grandes objetivos: establecer el régimen de caudal natural del tramo analizado a escala anual, estacional y diaria, y su variabilidad a lo largo de un periodo histórico de referencia; analizar el régimen de caudal ecológico en dicho tramo y sus condiciones de verificación y cumplimiento; y evaluar la capacidad actual de dicho régimen natural de satisfacer los requisitos del régimen de caudal ecológico vigente a distintas escalas temporales.

Igualmente, ha permitido desarrollar una herramienta de gestión hidrológica del embalse, que permita además el seguimiento en tiempo real o 'quasi-real' de las aportaciones al embalse con capacidades de consulta a nivel interno del personal técnico de Emasesa; y, por último, explorar medidas de gestión del caudal ambiental o régimen de caudales mínimos que optimicen la garantía de suministro y ambiental basadas en la resiliencia natural de los ecosistemas y los objetivos de consumo y prácticas de la población y el entorno urbano.

La presentación ha corrido a cargo, por parte de Emasesa, de Carmelo Escot, responsable de la actuacion A34, y, por parte del grupo de investigación de Dinámica Fluvial e Hidrología de la Universidad de Córdoba, de su responsable, María José Polo, catedrática de Ingeniería Hidráulica y Vicerrectora de Política Científica en la UCO.

Polo ha destacado en su intervención la gran sintonía que ha encontrado en Emasesa y la condición de proyecto pionero de la herramienta de análisis de caudal ecológico desarrollada. Por su parte, Carmelo Escot ha mostrado de qué modo los resultados de la medición se vuelcan y muestran en el Lago de Datos de Emasesa, dentro del módulo específico de Sirema (Sistema de Información Ambiental de Emasesa).

Gracias a los datos obtenidos, es posible caracterizar con mayor precisión el comportamiento natural del río, teniendo en cuenta factores como la orografía, el tipo de suelo o el régimen de precipitaciones. Dicha experiencia abre a puerta a la extrapolación de la metodología del estudio a todos embalses gestionados por Emasesa, analizando diferentes alternativas de gestión del régimen de caudales ecológicos en la optimización conjunta de la garantía de suministro urbano y sostenibilidad ecológica, sobre todo en situaciones de escasez.