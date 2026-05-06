La Universidad de Huelva impulsa la Cátedra Doñana para convertir el territorio en "motor de innovación sostenible"

Presentación de la Cátedra Doñana, impulsada por la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha presentado la Cátedra Doñana, una nueva herramienta estratégica destinada a impulsar la innovación, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre instituciones, empresas y agentes sociales en el entorno de Doñana. La iniciativa se integra en el proyecto Doñana Terra Innova, financiado por el Ministerio a través del CDTI, cuyo objetivo es transformar este enclave en un polo de referencia en economía circular, biotecnología y sostenibilidad.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la UHU, María Reyes Sánchez Herrera, ha destacado durante el acto que la Cátedra Doñana es "uno de los tres mecanismos diseñados dentro del proyecto para poner en marcha todas las iniciativas previstas", siendo además el instrumento coordinado directamente por la Universidad.

En este sentido, ha subrayado su carácter abierto y participativo. "Queremos que todo el que pueda contribuya, aportando ideas y necesidades para dinamizar la innovación y la empresa sin olvidar el medio ambiente ni la inclusión social", ha añadido.

La cátedra nace con vocación integradora, abarcando no solo los 14 municipios del entorno de Doñana, sino también un área ampliada que incluye sectores como la agricultura, el ámbito forestal, la industria, el turismo o el patrimonio. Su finalidad es generar nuevos proyectos que mejoren la productividad y el desarrollo sostenible del territorio, alineando las demandas locales con el conocimiento científico y tecnológico.

Desde el ámbito empresarial, el director general de Gabitel, Juan Andrés Reales, ha valorado la cátedra como "una oportunidad de altísimo interés" para desarrollar proyectos en la zona y reforzar la transferencia de conocimiento desde la Universidad al tejido productivo. Reales incidió en la "necesidad de diversificar" la actividad económica en el entorno de Doñana, especialmente ante las dificultades actuales del sector agrícola, apostando por "nuevas oportunidades industriales, energéticas y sociales".

Por su parte, Daniel Caldentey, en representación de la Federación Onubense de Empresarios, puso en valor el "papel clave" de la formación dentro del proyecto. La organización participará con dos cursos especializados en gestión empresarial y digitalización, así como en implantación de energías renovables, que junto a otros dos impulsados por la Universidad conformarán un programa formativo integral de especialización. "El objetivo es que el conocimiento se quede en el territorio y evitar la fuga de ideas empresariales", ha señalado.

Por parte del sector agroalimentario, el gerente de Onucoop, Luis Bermúdez, ha destacado que la cátedra representa "el principio de una gran oportunidad" para los municipios de la Reserva de la Biosfera de Doñana. En el caso del viñedo, subrayó la posibilidad de revalorizar la producción mediante el impulso de la marca Doñana, "mejorando la rentabilidad y garantizando la continuidad del cultivo".

El rector de la UHU, José Rodríguez, ha reafirmado el compromiso de la institución con el desarrollo territorial. "La Universidad está al servicio de la sociedad. Queremos transferir nuestras capacidades tecnológicas y científicas para aportar soluciones reales que se traduzcan en prosperidad", ha afirmado.

Asimismo, ha definido la Cátedra Doñana como una herramienta clave de colaboración público-privada capaz de canalizar ese conocimiento hacia el tejido social, municipal e industrial. Con esta iniciativa, la Universidad de Huelva "refuerza su papel como agente tractor del desarrollo sostenible, apostando por un modelo que combina innovación, cooperación y arraigo territorial para garantizar el futuro del entorno de Doñana".

El proyecto Doñana Terra Innova, subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desarrollará acciones de dinamización de la innovación sostenible en los municipios integrados en el área de influencia del Espacio Natural Doñana, reconocido como Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera.

Este proyecto forma parte de la convocatoria específica del CDTI 'Dinamización de Doñana' dentro de la Línea de Industria del Marco de Actuaciones para Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La iniciativa está liderada por CTA y cuenta con la participación de Asaja-Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Universidad de Huelva y las cooperativas Onucoop y Seprocoop. El proyecto Doñana Terra Innova, financiado por el CDTI y respaldado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Ciencia, Innovación y Universidades, tiene como objetivo impulsar, durante 2026 y 2027, proyectos tecnológicos innovadores que contribuyan al desarrollo sostenible en los 14 municipios del entorno del Espacio Natural y la Reserva de la Biosfera de Doñana.