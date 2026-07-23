La Universidad de Jaén capta más de 730.000 euros de fondos europeos para impulsar su eficiencia energética

Placas solares en la UJA - UJA

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha captado en lo que va de año más de 730.000 euros de fondos europeos para impulsar su eficiencia energética y descarbonización.

El vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, ha resaltado el trabajo de gestión que se viene realizando desde la institución para captar esta financiación externa. En este sentido, ha señalado que "perseguir y conseguir estos incentivos nos abre la puerta a hacer viables inversiones en mejora de la eficiencia energética, la descarbonización y el ahorro en nuestra universidad, que de otra forma resultarían mucho más complicadas de llevar a cabo".

De igual manera, Carazo se ha referido al compromiso asumido por parte del equipo de gobierno de la UJA de acceder a todos aquellos incentivos y ayudas para "avanzar hacia la neutralidad energética de nuestra institución".

En este sentido, considera que este esfuerzo por la sostenibilidad "no solo repercute en una gestión más eficiente de los recursos públicos, sino que consolida a la Universidad de Jaén como un motor de transición ecológica dentro de su entorno".

En concreto, tras la reciente publicación de la resolución definitiva de la segunda convocatoria de ayudas a proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables, la UJA ha logrado la concesión de una importante ayuda por valor de 324.997,75 euros, que permitirá cubrir el 100% del coste de ejecución del proyecto denominado 'Mejora, descarbonización y aerotermia de alta eficiencia para las instalaciones de climatización y ACS del Edificio A2 del Campus de las Lagunillas'.

Se trata de una actuación que destaca especialmente por su calidad técnica y su carácter innovador, ya que ha logrado situarse como una de las dos únicas iniciativas seleccionadas en toda la comunidad autónoma de Andalucía.

Esta nueva inyección económica otorgada por el IDAE viene a sumarse a otras cantidades que ya han sido ingresadas por la Universidad de Jaén durante este mismo año 2026.

Estos fondos previos corresponden a una serie de actuaciones desarrolladas y culminadas recientemente a través de otros dos programas específicos, en este caso gestionados y tramitados a través de la Agencia Andaluza de la Energía.

En concreto, la UJA ha recibido ingresos por valor de 47.494,21 euros correspondientes a su participación en el programa Moves III, enfocado al impulso de la movilidad sostenible, y un total de 357.927,34 euros procedentes del programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas.