La Universidad de Jaén supera los 6.000 kilómetros libres de emisiones en el segundo cuatrimestre del curso

Reunión mantenida en la UJA por la comisión del programa 'Hack the City' - UJA

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha superado los 6.000 kilómetros libres de emisiones durante el segundo cuatrimestre del curso 2025-2026 gracias al impulso de sus programas de movilidad sostenible 'Hack the City' y 'Tu bici en la UJA'.

En concreto, la movilidad ciclista en la institución académica ha alcanzado un total de 6.082,42 kilómetros recorridos durante este periodo de la segunda mitad del curso.

Así se ha puesto de manifiesto durante la reunión de la comisión de seguimiento del programa 'Hack the City' celebrada en el Campus de Las Lagunillas para evaluar los resultados del segundo cuatrimestre y planificar las acciones del próximo curso 2026-2027.

En este encuentro han participado representantes del Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable de la UJA, de la Diputación de Jaén, del Ayuntamiento de Jaén y del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.

Según los datos expuestos en la reunión, las bicicletas del programa 'Hack the City' --repartidas entre el profesorado visitante y el alumnado de los campus de Jaén y Linares-- sumaron un total de 760 kilómetros en el segundo cuatrimestre, lo que supone un incremento de 331 kilómetros respecto al primer trimestre del mismo curso. A esta cifra se añaden los 5.322,42 kilómetros registrados por el programa paralelo 'Tu bici en la UJA'.

El vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, ha destacado que "la promoción y potenciación de los programas de movilidad sostenible supone una gran contribución a la reducción de la huella de carbono y a promocionar un modo de vida saludable en todos aquellos usuarios de la bicicleta".

Con el objetivo de optimizar el servicio, la comisión de seguimiento ha acordado reestructurar el programa 'Hack the City' de cara al próximo curso 2026-2027, además de aprobar un aumento en la flota de bicicletas eléctricas.

La nueva planificación enfocará la oferta en dos modalidades principales de préstamo. Por un lado, se destinarán cinco bicicletas para el profesorado visitante y para el personal del Ayuntamiento de Jaén, de la Diputación de Jaén y del Consorcio de Transporte Metropolitano. Por otro lado, se reservarán ocho bicicletas para el alumnado internacional.

Las asignaciones de estos vehículos se realizarán mediante un sorteo entre las personas inscritas y se organizarán en dos periodos temporales: el primero se desarrollará de noviembre a enero, y el segundo, de marzo a mayo.