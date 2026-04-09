Abierto el plazo para que los autónomos andaluces afectados por el tren de borrascas soliciten las ayudas de la Junta

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno (d) y la alcaldesa de Cartajima, Isabel María Jiménez Pérez (i) visitan las zonas afectadas. A 15 de febrero de 2026 en Cartijima, Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este jueves la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria de ayudas para promover el mantenimiento de la actividad y el empleo del tejido productivo andaluz afectado por los temporales registrados en Andalucía entre enero y febrero de 2026.

El pago de la subvención se efectuará en un único abono del 100% del importe concedido mediante transferencia bancaria. El plazo de presentación de solicitudes se abre a las 00,00 de este viernes, 10 de abril, y permanecerá vigente hasta el 30 de junio para las líneas 1 y 2.

En el caso de la Línea 3, el plazo se extenderá hasta el 5 de octubre, al requerir la acreditación previa como persona beneficiaria de la ayuda estatal, cuyo periodo de solicitud finaliza el 30 de junio y cuenta con un plazo de resolución de tres meses desde su cierre, según recoge la Orden consultada por Europa Press.

Estas subvenciones cuentan con una dotación global de 50 millones de euros. Según recoge la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, la convocatoria consta de tres líneas de ayudas. La línea 1, con un presupuesto de 38 millones de euros, está destinada a autónomos y pymes que desarrollen su actividad en los territorios especialmente afectados por los episodios meteorológicos conforme al informe elaborado por la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Esta línea contempla dos modalidades: una para apoyar el mantenimiento de la actividad y el empleo de los autónomos y otra destinada a personas trabajadoras autónomas y pymes para el fomento del mantenimiento del empleo de las personas asalariadas a su cargo.

La línea 2, dotada con diez millones de euros, se dirige a autónomos integrados en el Sistema Especial Agrario y a pymes con domicilio de actividad en los municipios recogidos en el Anexo II, elaborado a partir de los datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre las zonas afectadas por inundaciones en explotaciones agrarias.

Al igual que la línea 1, cuenta con dos modalidades: una dirigida al mantenimiento de la actividad y el empleo de las personas autónomas agrarias y otra destinada a personas trabajadoras autónomas y pymes para el mantenimiento del empleo de las personas asalariadas a su cargo.

Por su parte, la línea 3 tiene una cuantía de dos millones de euros. Esta línea reproduce las modalidades previstas en la línea 1. Sobre las cuantías, para los autónomos las ayudas consistirán en un importe de 2.000 euros por persona beneficiaria.

En el caso de las pymes y de los autónomos con personal asalariado a su cargo, la cuantía de la subvención se determinará en función del nivel de empleo, mediante la aplicación de un factor de actividad con un importe de 3.500 euros por asalariado a tiempo completo, y un máximo de 35.000 euros por persona beneficiaria y modalidad.

La concesión de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia no competitiva y su tramitación se realizará de forma íntegramente electrónica mediante procedimientos automatizados, lo que permitirá acortar los plazos de resolución.