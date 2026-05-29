Arcadi España "comparte" las palabras de Puente e insta a preguntar a Feijóo por filtraciones: "Algo extraño hay"

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que "comparte" las palabras de su compañero en el Ejecutivo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que este jueves cuestionó algunas actuaciones que le llevan a ver un intento de "derribar al Gobierno" mediante métodos "nada democráticos", y ha instado a preguntar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la razón por la que se "adelanta a operaciones en un ámbito judicial reservado que no benefician al procedimiento judicial y que llaman la atención".

"El ministro Puente se limitó a hacer una descripción de hechos. Yo quiero también contextualizar: lo primero, máximo respeto y confianza en la justicia, en los fiscales, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que dejarlos trabajar con independencia y con respeto, que es lo que estamos haciendo. Es verdad también que hay algunos elementos que son que casualidades no parecen", ha aseverado Arcadi España.

El titular de Hacienda, que ha realizado estas manifestaciones a los medios en un acto en Paterna (Valencia), ha señalado que "hemos visto como unas filtraciones hechas formuladas por determinados líderes políticos, incluso por el señor Feijóo y otros del Partido Popular, adelantándose a operaciones en un ámbito judicial reservado que no benefician al procedimiento judicial y que llaman la atención". "Creo que cualquier ciudadano que esté viendo estas filtraciones es consciente de que algo extraño hay", ha deslizado.

Cuando se le ha preguntado quién cree que estaría detrás, si los jueces o las fuerzas de seguridad, lo ha negado y ha remarcado que lo que ve es "al señor Feijóo adelantándose, haciendo anuncios de procedimientos". Por ello, ha invitado a cuestionar por este asunto al líder del PP.

"El Gobierno de España cree absolutamente en la independencia y en el trabajo de jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hay que preguntarle a otras personas, al Partido Popular, la utilización que hacen de determinada información", ha insistido.

PSOE, "PARTIDO SÓLIDO Y FUERTE"

También se le ha planteado si, después de la semana "muy complicada" del PSOE, se puede estudiar la convocatoria de un Congreso Extraordinario. Al respecto, Arcadi España ha defendido que el PSOE es "un partido sólido y fuerte".

"No podemos evitar --ha dicho-- y nadie puede evitar determinados comportamientos que hemos visto, pero sí cómo se afrontan y cómo se reaccionan ante esos comportamientos".

"Y la contundencia mostrada por el Partido Socialista no tiene parangón, por desgracia, en otras fuerzas políticas. Nosotros actuamos con contundencia desde el primer momento y otros se limitan o a no decir nada o a hacerles homenajes", ha aseverado.