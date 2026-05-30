Día de las Fuerzas Armadas en Vigo (DIFAS 2026): calendario del desfile del sábado y actos del domingo

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MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Día de las Fuerzas Armadas 2026 se celebra este sábado, 30 de mayo, con el acto central en Vigo. La ciudad gallega ha acogido durante la semana distintas actividades abiertas al público, programadas entre el 26 y el 31 de mayo, como exposiciones de material militar, exhibiciones, conciertos de música militar, una revista naval en la ría y visitas a buques en el Puerto de Vigo.

La cita más destacada será el desfile de las Fuerzas Armadas, previsto este sábado al mediodía. El domingo 31 aún podrá visitarse la exposición estática de material en la avenida da Beiramar, en el Puerto de Vigo.

A continuación, se detalla el calendario previsto para este fin de semana.

PROGRAMACIÓN DEL SÁBADO 30 DE MAYO EN VIGO

El acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo comenzará este sábado a las 12.00 horas en la avenida de Samil, con la llegada de Sus Majestades los Reyes a la Tribuna Real.

La secuencia prevista del acto incluye:

Llegada de SS.MM. los Reyes

Honores militares

Salto paracaidista frente a la Tribuna Real portando la Bandera de España

Izado de la Bandera Nacional

Homenaje a los que dieron su vida por España

Desfile aéreo

Desfile terrestre

Despedida de SS.MM. los Reyes

Arriado de la Bandera Nacional

El desfile terrestre recorrerá la avenida de Samil a lo largo de 1.165 metros, desde la Rúa Argazada hasta la Rúa do Río, según el itinerario recogido en el programa oficial. En el acto central participarán 3.746 integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.

El desfile aéreo contará con aeronaves de caza, transporte, vigilancia, rescate y helicópteros, mientras que el desfile terrestre incluirá unidades motorizadas, unidades a pie e hipomóviles.

Además del acto central, este sábado continuará la presencia naval y exposición estática de material en la avenida da Beiramar, en el Puerto de Vigo, de 15.00 a 20.00 horas.

PROGRAMACIÓN DEL DOMINGO 31 DE MAYO EN VIGO

La programación concluirá el domingo 31 de mayo con la última jornada de la presencia naval y exposición estática de material en la avenida da Beiramar, en el Puerto de Vigo. La actividad estará abierta al público de 10.00 a 14.00 horas.

Con esta cita terminarán los actos organizados en Vigo con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2026, que durante la semana han incluido actividades militares, exposiciones, encuentros musicales, una revista naval y exhibiciones de personal y material.