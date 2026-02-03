Andalucía cuenta con más de 589.800 autónomos en enero, 2.921 menos en un mes

Archivo - Un puesto de frutas y verduras de un mercado de abastos en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cuenta con un total de 589.814 autónomos en el primer mes del año, lo que significa 2.921 menos respecto al mes anterior, según los datos señalado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Con respecto al conjunto de España, esta caída se produce al descenso de 19.021 autónomos registrado en el total nacional. Todas las provincias han registrado descensos en el mes de enero de 2026 al compararlo con las cifras de cierre de 2025. Con este descenso, la cifra total de autónomos en Andalucía ha caído de los 590.000 (589.814 autónomos), según ha señalado ATA Andalucía.

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha destacado tras el análisis de los datos que "a pesar de ser una cifra negativa, viene siendo igual que todos los eneros. De hecho, en enero de 2025 se perdieron 2.857 autónomos. Por lo tanto, es una cifra de pérdida de autónomos que viene siendo similar año tras año".

"En cuanto al desempleo, vemos que se han perdido 8.046 empleos. A pesar de que a nivel nacional es la mayor pérdida del desempleo desde 2012, en Andalucía es una cifra menor la de la caída del desempleo", ha añadido.

En enero de 2026, la cifra total de afiliados andaluces al RETA ha descendido en un 0,5% en comparación con diciembre de 2025. En cifras absolutas, supone un descenso de casi 3.000 personas trabajadoras autónomas en Andalucía.

Si nos fijamos por provincias, son todas las que cierran el primer mes año en negativo, liderando el descenso Málaga (-602 autónomos, -0,4%), Sevilla (-563 autónomos, -0,5%), Cádiz (-434 autónomos, - 0,6%), Córdoba (-376, -0,7%), Huelva (-302, -1%), Jaén (-234, -0,5%), Granada (-223, -0,3%) y Almería (-186, -0,3%).

Según el género, el descenso de RETA en Andalucía es muy parejo en cifras absolutas. Las mujeres autónomas han caído en 1.114 personas trabajadoras autónomas al RETA (-0,5%) y los varones en 1.807 (-0,5%) en un mes.

Si comparamos los datos con enero de 2025, "los datos son más halagüeños", tal y como ha afirmado ATA, ya que cifra total de afiliados al RETA en Andalucía ha aumentado en un 1,5%, lo que supone un ascenso de más de 8.800 personas.

Por provincias, únicamente registra una caída Huelva (-230 autónomos, -0,8%). Las demás suman autónomos respecto a hace un año liderando el incremento Málaga (+4.660, autónomos, +3,4%), Sevilla (+1810 autónomos, +1,5%), Granada (+924, +1,3), Cádiz (+752, +1,1%), Almería (+633, +1%), Jaén (+230, +0,5%) y Córdoba (118, +0,1%).