La Asamblea debatirá el 12 de febrero la petición de cese del jefe de Gabinete de Ayuso recuperada por el TC

Archivo - El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid debatirá el 12 de febrero la iniciativa de Más Madrid que pide el cese de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que había sido tumbada por la Mesa, que tuvo que rectificar tras un fallo del Tribunal Constitucional.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta la activación de la iniciativa. Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) --no vinculante-- con la que la formación regionalista buscará que la Cámara pida al Gobierno de la Comunidad la destitución de Rodríguez y su compromiso con la independencia de los medios de comunicación.

Bergerot ha cargado contra Rodríguez, a quien ha tachado de "brazo ejecutor de las prácticas mafiosas de Ayuso" y ha celebrado que el TC declarase nulo el rechazo de la Mesa a tramitar esta PNL.

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha rechazado que la izquierda, "una minoría" vaya a ser quien "nombre o cese" al jefe de Gabinete de Ayuso. "Para hacer eso tendrán que ganar unas elecciones y acceder al Gobierno. Más Madrid insulta cada día a la presidenta, a su familia, a su jefe de Gabinete y ahora se ponen estupendos para reprobar unas declaraciones del jefe de Gabinete", ha criticado. Esta iniciativa será tumbada, previsiblemente, por la mayoría absoluta del PP en el Pleno.