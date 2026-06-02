Andalucía supera por primera vez los 600.000 autónomos tras sumar 2.690 personas en el último mes

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SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los autónomos en Andalucía han registrado un incremento de 2.690 personas en el quinto mes de 2026 (+0,4%), con subidas en todas las provincias con respecto al mes anterior. Con este aumento, la cifra total de autónomos supera por primera vez los 600.000 autónomos, ya que ha alcanzado los 600.096 trabajadores por cuenta propia, según los datos señalado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Según ha subrayado la Asociación en una nota de prensa, estos datos muestran que Andalucía continúa liderando la subida de autónomos y también la reducción del paro, ya que el número de desempleados ha descendido en 9.125 personas en el último mes en Andalucía (-1,6%).

Por su parte, presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha destacado tras el análisis de los datos que "podemos decir que los datos conocidos hoy prácticamente son históricos. Andalucía crece entre 3.283 autónomos en el mes de abril. Batimos cifras récord, son 597.500 autónomos los que hay en Andalucía".

Además, el presidente de ATA Andalucía ha recalcado que "Andalucía alcanza una cifra histórica, rebasando por primera vez la barrera de los 600.000 autónomos. Un hecho que parecía inalcanzable, pero que se ha conseguido en este mes de mayo. Somos la primera comunidad autónoma que alcanza esta cifra", tras señalar que "Andalucía ya no es solo la comunidad que lidera el crecimiento de autónomos, sino que, como digo, alcanza esa barrera de 600.000 autónomos. Andalucía consiguió ser la primera comunidad autónoma en número de autónomos y ahora somos la primera comunidad autónoma que supera la barrera de los 600.000 autónomos".

Además, ha subrayado tras el análisis de los datos que "mayo sumó 2.645 nuevos cotizantes al RETA, lo que supone prácticamente 90 autónomos más cada día. Andalucía tiene que seguir perseverando en políticas que fomenten el trabajo autónomo, el emprendimiento y que ayuden a consolidar las actividades porque es lo que ha permitido situarnos a la cabeza del crecimiento a nivel nacional y superar la nunca antes alcanzada cifra de 600.000 autónomos cotizando a la Seguridad Social en la región".

Por su parte, los autónomos en España crecen en más de 15.470. En este crecimiento de autónomos también Andalucía se sitúa a la cabeza, con más de 2.690 nuevos autónomos en el último mes, sólo superada por Cataluña (2.698) y seguida de Comunidad Valenciana (2.089).

Así, este incremento de 15.470 autónomos es el mayor incremento registrado en un mes de mayo de los últimos cinco años. Cabe destacar que todas las comunidades autónomas sumaron cotizantes por cuenta propia durante el mes de mayo.

En mayo de 2026, la cifra total de afiliados andaluces al RETA ha aumentado en un 0,4% en comparación con el mes de abril. En cifras absolutas, supone un incremento de 2.645 personas trabajadoras autónomas en Andalucía.

Si nos fijamos por provincias, son todas las que cierran el quinto mes año en positivo, liderando el incremento Málaga (+952, autónomos, +0,7%), Cádiz (+341 autónomos, +0,5%), Almería (+289,+0,5%), Sevilla (+263 autónomos, +0,6%), Jaén (+236, +0,6%), Córdoba (+220, +0,4%), Granada (+212, +0,3%) y Huelva (+132, 0,4%).

Según el género, el incremento de RETA en Andalucía en este mes es superior en el caso de los varones. De hecho, los hombres autónomos han crecido en 1.466 personas trabajadoras autónomas al RETA (+0,4%) y las mujeres en 1.179 (+0,5%) en un mes.

Respecto a la cifra del desempleo en Andalucía, se ha registrado un descenso del paro de 9.125 personas (-1,6%). Todas las provincias han reducido su número de desempleados en el quinto mes del año.

Si comparamos los datos con mayo de 2025, la cifra total de afiliados al RETA en Andalucía ha aumentado en un 1,6%, lo que supone un ascenso de 9.650 personas. Por provincias, únicamente registra una caída Huelva (-28 autónomos, -0,1%).

Las demás suman autónomos respecto a hace un año liderando el incremento Málaga (+4.638 autónomos, +3,3%), Sevilla (+1.547 autónomos, +1,3%), Granada (+1.469, +2,1), Almería (+843, +1,3%), Cádiz (+816, +1,2%), Córdoba (+202, +0,4%) y Jaén (163, +0,4%).