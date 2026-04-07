ATA Andalucía presenta un decálogo con medidas como cuota cero para nuevos autónomos y programas de relevo

Archivo - El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos en Andalucía (ATA Andalucía) ha presentado este martes el plan Objetivo autónomos, autónomos en positivo, un decálogo de medidas destinado a "fortalecer el tejido autónomo andaluz, afianzado como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y la creación de empleo en Andalucía".

El plan recoge diez propuestas "concretas" orientadas a "eliminar obstáculos, fomentar el emprendimiento y garantizar la estabilidad y competitividad de los trabajadores por cuenta propia, especialmente en un contexto marcado por la transformación digital y los nuevos retos económicos", tal como ha explicado ATA en una nota.

Concretamente, ATA plantea una cuota cero andaluza para nuevos autónomos que cubra el 100% de la cotización durante los dos primeros años, ampliable a tres para colectivos prioritarios como jóvenes, mujeres tras maternidad o autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los dos primeros años; y cuota cero por enfermedad, mediante una ayuda que cubra la cotización durante los dos primeros meses de baja por incapacidad temporal para asegurar la estabilidad económica del trabajador en situaciones de vulnerabilidad.

Además, plantea una cuota cero para autónomos en jubilación activa con ayudas con el mismo importe que la cuota cero durante los dos primeros años de jubilación activa para fomentar la permanencia en la actividad; exención de impuestos autonómicos y municipales, vinculada a inversiones en digitalización y sostenibilidad; plan de digitalización y ciberseguridad para acompañar al autónomo en la transformación digital y proteger sus negocios frente a ciberamenazas, así como para ayudar a la adquisición de herramientas para conseguirlo; y un plan de formación específico, adaptado a las necesidades reales del colectivo, con especial atención a áreas como gestión empresarial, marketing digital, idiomas o economía verde, así como prevención de riesgos laborales y fomento de la cultura preventiva.

La asociación requiere un plan de relevo generacional que facilite el traspaso de negocios mediante ayudas y una plataforma de conexión entre autónomos salientes y nuevos emprendedores que facilite la preparación para la sucesión o traspaso; ayudas durante el embarazo o cuidado de enfermos, destinadas a cubrir la contratación durante el embarazo o el cuidado de familiares con enfermedad grave durante los dos últimos trimestres de embarazo o durante el cuidado de un dependiente con enfermedad grave; un plan de simplificación administrativa, que incluya medidas como el silencio administrativo positivo en 30 días, ampliable a 90 mediante acto justificado de la administración competente, y la implantación de un sistema 'fast track' (vía rápida) de atención al autónomo y consolidación del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo (CATA), dotándolo de mayores recursos y capacidad de influencia en la elaboración de políticas públicas con una participación efectiva y vinculante en la elaboración de normativas que afecten al colectivo, así como la participación activa de las asociaciones de autónomos más representativas en las mesas de diálogo social y en la planificación de las políticas públicas.