ATA Andalucía respalda el nuevo Gobierno de la Junta y confía en "mantener el impulso al autónomo"

Archivo - El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor. - ATA - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía, ATA Andalucía, ha valorado positivamente el Gobierno de continuidad de la Junta de Andalucía y ha mostrado su confianza en que el Ejecutivo que encabeza Juanma Moreno mantenga el compromiso adquirido con el trabajo autónomo y el emprendimiento como ejes fundamentales del desarrollo económico y social de la región.

Así lo ha señalado ATA Andalucía en una nota de prensa, al tiempo que ha subrayado especialmente la continuidad de la consejera Rocío Blanco al frente de la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

A su vez, ha trasladado su felicitación a "todos los grandes profesionales que se van a poner al frente en la complicada tarea de gestionar asuntos tan cruciales para nuestra tierra como son la economía, agricultura, sanidad, vivienda, turismo, industria, entre otras".

"Valoramos especialmente la continuidad de Rocío Blanco al frente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, una consejería con la que ATA Andalucía ha mantenido durante los últimos años una interlocución permanente y una estrecha colaboración en favor del colectivo de trabajadores autónomos", ha señalado el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor.

Asimismo, ATA Andalucía ve un acierto la creación de áreas como la de Inteligencia Artificial y desarrollo digital, como "un pilar fundamental que vertebrará muchos sectores y será fundamental para el desarrollo estratégico de nuestra tierra".