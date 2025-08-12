ATA critica la gestión de la prestación por cese de actividad: "Es un fraude para muchos, afectando al 60%"

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha declarado que, desgraciadamente, en materia de prestación por cese de actividad de los autónomos, se ha constituido "un fraude para muchos".

Asimismo, en una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de autónomos ha comentado que bajo esta afirmación sustenta el hecho de que "hay autónomos que se están viendo obligados a cerrar su negocio o cesar en su actividad". Ante lo que ha lamentado que "si no tenían pérdidas, se les están denegando las prestaciones".

Es por ello que Amor ha añadido que "en 2025 se han denegado un 60% de las prestaciones que se han solicitado". De igual forma, para equiparar la situación, ha proseguido afirmando que "si a las personas que van a solicitar el paro se les deniega el 60%, la que se liaría en el país".

"Pues eso está ocurriendo con los autónomos. Se está denegando el 60% de las prestaciones por cese de actividad, una prestación que recauda 370 millones de euros al año, en 2024, y que solo ha pagado en prestaciones 112 millones de euros", ha subrayado.

Por otro lado, el presidente de la ATA ha apuntado que, gracias a los fondos de las mutuas, se ha obtenido un fondo de 1.446 millones de euros, y "aun con eso se siguen denegando el 60% de las prestaciones". Ante lo que ha afirmado, que su asociación "no va a negociar absolutamente nada, mientras el paro de los autónomos no se equipare al paro de los asalariados".

Ante lo cual, ha agregado que respecto aquellos autónomos con 52 años que hayan agotado la prestación por cese de actividad, "no tienen los mismos derechos que tiene un asalariado, que cuentan con subsidio para las personas mayores de 52 años". Es por ello que ha informado que desde ATA "no se va a negociar absolutamente nada para subir las cuotas de los autónomos mientras no se dote a los autónomos de la misma protección que tienen los asalariados".

De igual manera, ha concluido recalcando que "hay que acabar con ese fraude que sigue siendo hoy la prestación por cese de actividad para los autónomos", que provoca a los autónomos el cierre de su negocio, cese de actividad, darse de baja en Hacienda y en Seguridad Social, para tener derecho a cobrar la prestación que le corresponde y por la que cotiza".