ATA critica la regulación suscitada en el Gobierno y los culpa de penalizar a las "pymes y autónomos"

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos(ATA), Lorenzo Amor, ha descrito la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) implantada por Gobierno, como "necesaria" para los autónomos, aunque a su vez ha lamentado que "el sistema no ha funcionado como todos preveíamos" porque, a su juicio, favorece a las empresas mas grandes y penaliza a pymes y autónomos .

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de los autónomos ha manifestado que un 75% de los autónomos han pagado menos o igual, mientras que un 25% ha tenido que pagar 450 euros más de lo que pagaban en el año 2022.

Además, ha resaltado "la falta de agilidad de la regulación" siendo participe de ello la extensión de la duración en la implantación de la reforma, que según ha aclarado el presidente de autónomos, "debería de haber terminado en el año 2023, pero que ha terminado en junio del año 2025".

Además, no tan solo eso, sino que ha culpado a una serie de errores de interpretación que, según ha manifestado, "han perjudicado a los autónomos", siendo afectados aquellos que cotizan en la base máxima en el régimen general, a los cuales ha especificado que "se les ha querido cobrar en la base máxima también en el régimen de autónomos" a pesar de que, como ha señalado, "solo existe una base máxima para todo el sistema, independientemente de los diferentes regímenes de cotización que hay".

Del mismo modo, el también vicepresidente de la CEOE ha indicado que "no se puede iniciar un proceso de negociación sobre nuevas cotas mientras persistan problemas que han perjudicado a los autónomos en este año". Por ultimo, ha concluido que "la Seguridad Social tiene que devolver y restituir todo lo que se ha hecho mal en la regularización del año 2023".