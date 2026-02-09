ATA solicita medidas urgentes al Gobierno central para autónomos andaluces afectados por la lluvia

ATA solicita medidas urgentes al Gobierno central para autónomos andaluces afectados por las lluvias. Imagen de Archivo - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, se ha sumado a la petición de ATA Andalucía y ha solicitado al Gobierno central medidas urgentes para los autónomos andaluces afectados por las lluvias.

Según ha informado ATA en una nota, "los pequeños negocios están al límite, los autónomos no pueden esperar a peritaciones, trámites largos o soluciones a medio plazo y necesitan liquidez inmediata para que su actividad sobreviva".

De este modo, ATA ha solicitado al Gobierno central que apruebe un "escudo urgente y específico, similar al que se ha activado en otras grandes catástrofes recientes en España, que permita proteger ingresos, aliviar costes fijos y garantizar liquidez inmediata".

En este sentido, ha indicado que "la rapidez en la puesta en marcha de estas medidas ha sido determinante en otras ocasiones para evitar cierres definitivos". Asimismo, "las catástrofes no pueden afrontarse con medidas ordinarias". Para ATA "los autónomos no pueden esperar y cada día de inacción se traduce en cierres definitivos y pérdida de empleo".

MEDIDAS URGENTES

En primer lugar, ATA ha pedido la declaración formal de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (Zaepc). "Es imprescindible la declaración inmediata de las zonas afectadas como Zaepc, con un anexo inicial de municipios y la posibilidad de ampliación posterior conforme se evalúen los daños".

Esta declaración es el instrumento jurídico clave que ha permitido articular paquetes completos de ayudas en grandes temporales e inundaciones (Dana), episodios de lluvias extraordinarias, y catástrofes como la erupción de La Palma. "Sin esta declaración, las medidas quedan fragmentadas y sin cobertura normativa suficiente".

En segundo lugar, ha solicitado medidas extraordinarias en Seguridad Social para autónomos. "Los autónomos afectados no pueden asumir cuotas cuando no pueden trabajar". Por ello, ATA ha destacado que "debe articularse la exoneración del 100% de la cuota de autónomos durante los meses en que la actividad resulte imposible por daños directos o cierre forzoso y en los supuestos de limitación grave de la actividad".

Además, ha pedido el cese extraordinario de actividad por fuerza mayor, el acceso simplificado y automático al cese extraordinario para los autónomos afectados. "Sin consumo de derechos futuros y sin exigencia de periodos mínimos de cotización adicionales". Así, como "aplazamientos extraordinarios para los supuestos no cubiertos por exoneración, aplazamientos de cuotas sin intereses ni recargos, con plazos amplios y sin garantías adicionales".

En tercera ocasión, ATA ha expuesto medidas laborales para "garantizar el mantenimiento de empleo para los autónomos con trabajadores a su cargo como ERTE por fuerza mayor por impedimento o limitación de actividad". Además de exoneraciones de cotizaciones vinculadas al ERTE, con "reglas flexibles y realistas de mantenimiento de empleo adaptadas a la realidad de autónomos y pequeños negocios".

En cuarto lugar, en relación a la fiscalidad, la organización ha solicitado "moratorias reales y alivio inmediato exigiendo la aprobación de un paquete fiscal concreto y operativo. Por un lado, moratoria tributaria automática (aplazamiento de IVA, IRPF y otros tributos estatales sin intereses ni recargos, sin exigencia de garantías para importes razonables). Por otro lado, la suspensión y ampliación general de plazos para requerimientos, recursos, trámites administrativos y fiscales.

Además, de módulos para la reducción extraordinaria inmediata de los índices de rendimiento neto para los autónomos en estimación objetiva situados en municipios Zaepc.

En quinto lugar, ATA ha pedido ayudas directas --dada la pérdida material de activos-- y ha instado al Gobierno central a convocar con criterios de rapidez y simplicidad ayudas directas para los afectados similares a las que se aprobaron en la Dana de 2024. Es decir, línea de subvenciones de reconstrucción, Plan Renove de Emergencia con ayudas específicas para la reposición de vehículos comerciales, maquinaria agrícola y herramientas de trabajo destruidas. Así, como un formulario único y simplificado, el anticipo inmediato (50%) mediante declaración responsable, con verificación posterior. Además, de criterios "claros" y "amplios" (daños materiales, pérdida de existencias, maquinaria y vehículos, lucro cesante mínimo acreditable).

En sexto lugar, ATA ha solicitado liquidez inmediata con financiación extraordinaria. Además de ayudas directas, "es imprescindible facilitar liquidez inmediata" con líneas ICO específicas por catástrofes, con aval público, carencias iniciales amplias y tipos bonificados y refuerzo de avales para microempresas y autónomos.

Por otro lado, la organización ha pedido, en séptimo lugar, un Consorcio de Compensación de Seguros y "gap" de aseguramiento. "Muchos daños por inundación son competencia del Consorcio de Compensación de Seguros, cuyos plazos no son compatibles con la urgencia del autónomo". Para ello, ATA ha propuesto coordinación efectiva entre ayudas públicas y CCS; ayudas puente y anticipos hasta la resolución definitiva de expedientes; garantía expresa de compatibilidad, evitando que las ayudas públicas se conviertan en penalizaciones posteriores.

En octavo lugar, la asociación ha instado a la protección reforzada para autónomos vulnerables. "Debe garantizarse expresamente que no queden excluidos los autónomos en tarifa plana, los autónomos recientes y los autónomos en situaciones de especial vulnerabilidad económica o familiar". Asimismo, "ls ayudas deben atender a la realidad del daño, no a la antigüedad administrativa", ha remarcado.

Por último, ATA ha exigido a las administraciones una respuesta "coordinada, inmediata y proporcional, como ya se ha hecho en otras catástrofes en España". Y, ha puesto a disposición de los autónomos afectados el teléfono gratuito 900 100 060.