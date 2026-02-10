ATA subraya que 2025 ha sido "bastante positivo" pues los autónomos andaluces han mantenido o incrementado su negocio

Rafael Amor (al fondo), en a presentación del primer barómetro de ATA Andalucía, en la sede de la organización en Córdoba. - ATA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha destacado este martes que, "una vez finalizado 2025, podemos afirmar que ha cerrado como un año bastante positivo para los autónomos en Andalucía, ya que el 35,3% de los autónomos andaluces ha confirmado que su negocio se ha mantenido igual y el 32% ha confirmado que ha crecido".

Estas cifras, según ha señalado Amor en la sede de ATA en Córdoba, "son positivas, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente uno de cada tres autónomos, concretamente el 32,1%, vieron descender su actividad en relación a 2024 en toda España", según el último barómetro nacional de ATA.

En un contexto en el que "la situación política está bastante enredada, con muchos frentes abiertos en el panorama económico, Andalucía muestra una relativa tranquilidad en sus negocios". Es más, el presidente de ATA Andalucía ha subrayado que "casi la mitad de los autónomos andaluces piensa que su negocio crecerá o se mantendrá igual a lo largo del año que acaba de comenzar".

Por ello, en este primer barómetro de Andalucía que cierra 2025 y abre 2026 "hemos preguntado a los autónomos cuáles son sus principales demandas y la respuesta ha sido clara, los autónomos piden, entre otras cosas, no pagar la cuota de autónomos mientras están de baja por enfermedad, el IVA franquiciado y reducir a dos las declaraciones fiscales". Para este resumen autonómico se ha contado con un 16,5% de las respuestas válidas en Andalucía del barómetro nacional.

Rafael Amor ha señalado que, "aunque Andalucía sigue siendo un buen lugar para emprender y las cifras así lo avalan, con un tejido autónomo dinámico y emprendedor, los datos del barómetro reflejan con claridad las dificultades reales a las que se enfrentan muchos trabajadores por cuenta propia".

Así, según ha precisado, "uno de cada tres autónomos ha visto descender su actividad en 2025 y ocho de cada diez aseguran que sus gastos han aumentado, lo que está obligando a muchos a subir precios, no por voluntad propia, sino como consecuencia directa del incremento de costes, impuestos y cotizaciones. A ello se suman las dificultades para contratar personal y el aumento de la demanda de financiación, que evidencian la falta de margen con la que operan miles de pequeños negocios".

En este sentido, el presidente de ATA Andalucía ha subrayado que, "precisamente, para seguir siendo una tierra atractiva para emprender, es imprescindible adoptar medidas de sentido común que alivien la carga del autónomo, como la de no pagar la cuota durante las bajas por enfermedad, avanzar hacia un IVA franquiciado y simplificar las obligaciones fiscales reduciendo el número de declaraciones".

"La percepción generalizada de un aumento de las cargas administrativas y la valoración positiva del retraso de Verifactu ponen de manifiesto la necesidad urgente de reducir burocracia y facilitar el día a día del trabajo autónomo, para garantizar la viabilidad y continuidad del tejido productivo andaluz", según ha concluido Rafael Amor.