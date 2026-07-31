ATA subraya la consolidación del trabajo autónomo en Andalucía: "Casi el 60% lleva más de cinco años activo"

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SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA) ha destacado que el tejido autónomo andaluz "continúa mostrando signos de consolidación". Así, según los datos correspondientes a junio de 2026, un total de 347.284 trabajadores autónomos, el 57,8% del colectivo, lleva cinco o más años al frente de su negocio o actividad, un indicador que "refleja la estabilidad y madurez alcanzada por buena parte del trabajo por cuenta propia en la comunidad", según datos del Instituto de Estadística y Cartografía.

De esta manera, ATA ha destacado en una nota de prensa que Andalucía cuenta actualmente con 601.344 trabajadores autónomos, 9.449 más que al cierre de 2025, consolidándose como una de las comunidades con mayor peso del trabajo autónomo en España.

Del total de afiliados al RETA, 393.432 son autónomos persona física, mientras que 176.079 desarrollan su actividad como autónomos societarios. La consolidación del colectivo también se refleja en la antigüedad de los negocios.

A los más de 347.000 autónomos con cinco o más años de actividad se suman otros 67.894 que llevan entre tres y cinco años al frente de sus empresas o proyectos, mientras que 102.041 acumulan entre uno y tres años de actividad.

En el lado opuesto, 49.464 autónomos han iniciado su actividad durante los últimos seis meses, lo que demuestra que el emprendimiento continúa generando nuevas iniciativas empresariales en Andalucía.

Por edades, el perfil del trabajador autónomo andaluz se concentra en las franjas de mayor experiencia profesional. Los grupos de entre 40 y 49 años (173.525 autónomos) y 50 y 59 años (173.147) suman más de la mitad del colectivo, mientras que el tramo de 60 a 69 años ha sido el que más ha crecido durante el primer semestre del año, con 2.471 nuevos autónomos.

El perfil del autónomo andaluz continúa siendo mayoritariamente el de un profesional que desarrolla su actividad sin empleados. De los 601.344 trabajadores por cuenta propia registrados en la comunidad, 500.555 no cuentan con asalariados, lo que supone más de ocho de cada diez autónomos. Por su parte, algo más de 100.000 generan empleo al mantener uno o más trabajadores contratados.

En cuanto al perfil jurídico, el 63,1% de los autónomos andaluces desarrolla su actividad como persona física, mientras que el 17,3% forma parte de órganos de administración de sociedades mercantiles y un 10,3% son socios de cooperativas o empresas colectivas.