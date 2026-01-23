Los autónomos con más de cinco años en su negocio crecen en más de 7.000 personas en el último año, según ATA

Archivo - Imagen de archivo de una mujer trabajando en ordenador - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha señalado que seis de cada diez autónomos andaluces llevan con su negocio o actividad más de cinco años, una cifra que se ha incrementado en más de 7.000 personas en el último año, hasta situarse en un total de 344.055 autónomos a diciembre de 2025, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía recogidos por ATA Andalucía.

Además, al incremento de la cifra de autónomos que lleva en su negocio cinco años o más le sigue el incremento en cifras absolutas del número de autónomos cuyo tiempo de relación laboral tiene de un año a menos de tres años (+2.954), tal y como ha destacado la asociación en una nota de prensa.

Por el contrario, ATA Andalucía ha afirmado que el número de autónomos que lleva menos de un año en su actividad y negocio ha descendido en 1.565 personas.

"Los datos confirman una evolución muy positiva del trabajo autónomo en Andalucía", ha señalado el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor.

"El descenso de autónomos con menos de un año de actividad no debe interpretarse como una pérdida, sino como una buena noticia: significa que muchos profesionales están superando la fase más vulnerable, la del emprendimiento, y avanzan hacia una mayor estabilidad. De hecho, este dato va acompañado del aumento de autónomos con una antigüedad de entre uno y tres años, lo que demuestra que los negocios no solo nacen, sino que se mantienen y se consolidan", ha añadido Amor.

Por otro lado, analizando los datos del perfil del autónomo se desprende que incrementan el número de autónomos societarios en más de 13.000 personas, mientras que descienden en 2.780 el número de autónomos persona física respecto a diciembre de 2024 en Andalucía.

Así, la cifra total de autónomos societarios se ha situado en 172.642, mientras que la de los trabajadores por cuenta propia persona física se ha situado en 387.267 personas.

Concretamente, se ha registrado un incremento en Andalucía de casi 10.000 personas en el caso de los miembros de órgano de administración de sociedades mercantiles capitalistas o de 2.322 personas en el caso de los socios de cooperativa o de empresa colectiva.

También se han registrado incrementos positivos en el número de familiares de socios de sociedad mercantil capitalista (+1.180) y en el número de colegios profesionales (+618).

En el lado opuesto, destacan las pérdidas de 1.254 autónomos en el caso de los familiares colaboradores de titular de explotación y de 3.390 en el caso de los autónomos que no tienen ninguna relación especial.

Respecto al número de autónomos con asalariados, ATA ha afirmado que se incrementan en más de 9.500 el número de autónomos sin asalariados respecto al año pasado y que ha habido también un ligero aumento del número de autónomos con cinco trabajadores (+30).

Además, se ha registrado un descenso de los autónomos con un asalariado (-384 personas), de los que tienen dos trabajadores (-146) y de los que tienen seis asalariados (-50).

Teniendo en cuenta la edad, las cifras recogidas por la Asociación señalan que en el último año ha habido un aumento del número de autónomos de más de 50 años (3.435) y del número de autónomos de menos de 29 años 1.374 personas, mientras que ha descendido el número de trabajadores por cuenta propia que tienen entre 40 y 49 años (-1.021).

Teniendo en cuenta el sexo, el número total de trabajadoras por cuenta propia ha pasado de las 215.804 personas registradas a finales de 2024 a las 220.511 del año pasado, lo que supone un incremento de casi 5.000 personas.

En el caso de los varones la subida registrada en el último año ha sido de 4.259 autónomos.

"Aunque los datos reflejan una evolución positiva y una mayor consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, no podemos perder de vista que el colectivo sigue desarrollando su actividad en un contexto complejo, marcado por el incremento de los costes laborales y energéticos, la elevada carga fiscal y una burocracia excesiva que dificulta el día a día de muchos negocios" ha señalado Amor.

En esta línea, ha subrayado que "la estabilidad que muestran las cifras es fruto, en gran medida, del esfuerzo y la capacidad de resistencia de los propios autónomos, que continúan adaptándose a un entorno cambiante sin contar siempre con el respaldo necesario para garantizar la viabilidad de sus actividades a medio y largo plazo", tras señalar que "insistimos en la necesidad de avanzar en políticas que aporten seguridad, certidumbre y estímulos reales al trabajo autónomo, favoreciendo el crecimiento de los negocios y la generación de empleo".