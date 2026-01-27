CEA subraya el esfuerzo de las empresas para sostener la creación de empleo pese al aumento de costes e incertidumbre

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, en imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha valorado de forma positiva la evolución del desempleo a lo largo de 2025, si bien ha advertido de una pérdida de intensidad en la creación de empleo respecto a ejercicios anteriores y ha subrayado que la mejora registrada es consecuencia directa del esfuerzo del tejido empresarial.

El director de Relaciones Laborales y del Área Jurídica de la CEA, Manuel Carlos Alba, ha señalado que, en términos generales, el comportamiento del desempleo durante el pasado año ha sido "bastante positivo"; aunque ha matizado que esta evolución se ha produucido en un contexto de menor dinamismo en la generación de nuevos puestos de trabajo.

Según Alba, la mejoría del empleo responde fundamentalmente "al propio esfuerzo de las empresas", como reacción a una coyuntura marcada por un flujo de actividad impulsado, principalmente, por la bonanza del sector servicios y, de manera especial, por las actividades vinculadas al turismo.

En este sentido, ha defendido que los resultados del mercado laboral "no responden a la existencia de medidas políticas que impulsen la actividad productiva y empresarial", sino a la capacidad de adaptación y resistencia de las empresas andaluzas en un entorno complejo.

Desde la CEA han advertido de que el actual escenario económico no favorece la adopción de decisiones estratégicas para la creación de empleo. Alba ha apuntado al incremento de los costes laborales, a la proliferación de obligaciones administrativas que dificultan la gestión de la pequeña empresa y la microempresa, así como a la falta de seguridad jurídica y a la incertidumbre derivada de propuestas de reformas planteadas al margen del diálogo social.

A su juicio, estos factores "no generan la confianza empresarial necesaria" para impulsar nuevas contrataciones ni para consolidar el crecimiento del empleo a medio y largo plazo.

En relación con Andalucía, Manuel Carlos Alba ha reconocido que, aunque la comunidad aún presenta un amplio margen de mejora para converger con el conjunto nacional, los datos permiten destacar "las bondades del diálogo social"; así como la importancia de la estabilidad política y económica.

Asimismo, ha valorado de forma positiva la puesta en marcha de instrumentos orientados a favorecer e impulsar la negociación colectiva que, según ha indicado, actúa como "una fuerza tractora fundamental" para avanzar hacia un mercado de trabajo más sólido y competitivo.

Desde la organización empresarial han insistido en la necesidad de reforzar ese marco de estabilidad y confianza para consolidar la creación de empleo y fortalecer el tejido productivo andaluz.