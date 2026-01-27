La Diputación de Huelva y ATA refuerzan su colaboración para apoyar al colectivo de autónomos en la provincia

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, en un nuevo encuentro institucional que da continuidad al diálogo y a las líneas de colaboración abiertas entre ambas entidades en apoyo al colectivo de trabajadores autónomos de la provincia.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en la reunión han participado también la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Susana Romero, y el secretario general de la organización, José Luis Perea. Durante el encuentro, se han abordado las principales preocupaciones del sector y se han analizado posibles vías de cooperación en ámbitos como la formación, el asesoramiento y el acompañamiento a la actividad emprendedora, con especial atención a los pequeños negocios y a los municipios de menor tamaño.

Asimismo, el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha señalado que este encuentro con la Diputación de Huelva es "una oportunidad para trasladar de primera mano las principales preocupaciones de los autónomos de la provincia y avanzar en líneas de colaboración que permitan mejorar su competitividad y viabilidad".

Además, Amor ha subrayado que los autónomos son "un motor imprescindible para el desarrollo económico y social de Andalucía y especialmente de Huelva" y ha advertido de que, en el último año, el número de trabajadores autónomos en la provincia "se ha reducido en 102 personas", por lo que "hay que poner el foco de atención en cuidar al eslabón más pequeño de la cadena productiva".

Según los últimos datos de ATA, Huelva es la única provincia andaluza que registra un descenso interanual del número de autónomos, en un contexto de crecimiento tanto en Andalucía como a nivel nacional. Además, la caída "se ha intensificado en el último mes, con una pérdida de 268 afiliaciones en diciembre, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería y el transporte, actividades clave para la economía local y la vida de los municipios".

No obstante, los datos reflejan también una "evolución positiva" en algunos ámbitos, como la construcción o las actividades profesionales, científicas y técnicas, lo que pone de manifiesto, según la entidad, "el potencial de la provincia si se generan las condiciones adecuadas para consolidar y acompañar estos crecimientos".

Por su parte, el presidente de la Diputación ha destacado que los autónomos "sostienen buena parte de la economía real de la provincia, fijan población y generan actividad en nuestros pueblos", y ha reiterado el compromiso de la institución provincial de "seguir escuchando al sector, trabajando de la mano de sus organizaciones representativas y facilitando herramientas útiles que contribuyan a reforzar su estabilidad y su futuro".

Además, Toscano ha puesto en valor el papel de ATA como interlocutor del colectivo y ha señalado que "desde la Diputación queremos ser una administración aliada de quienes emprenden, especialmente en un momento en el que el acompañamiento institucional, la formación y la cooperación resultan fundamentales para fortalecer el tejido productivo de la provincia".