Archivo - La granadina Estefanía Escolano y su 'MIcro'Van belleza sobre ruedas', premio autónomo del año 2026 de ATA. - ATA - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA ha fallado sus premios Autónomo del Año, en su edición número 25. Una edición "muy especial" en la que se han reconocido once iniciativas o trayectorias para celebrar las bodas de plata. Entre ellas, la granadina Estefanía Escolano por su proyecto emprendedor 'Micro'Van belleza sobre ruedas'.

Según ha informado en una nota ATA, 'Micro'Van belleza sobre ruedas' es un proyecto innovador de autoempleo que transforma una furgoneta en un salón de belleza móvil en la sierra de Granada. Su misión es acercar el bienestar a los núcleos rurales de Andalucía donde este tipo de prestaciones han desaparecido. Fundada por Estefanía Escolano, esta iniciativa combina emprendimiento, movilidad y contacto humano para mejorar la autoestima y la calidad de vida de mujeres y personas mayores. Al evitar desplazamientos innecesarios y fomentar el desarrollo local, Micro'Van combate activamente la despoblación. "Este proyecto es la prueba de que la innovación puede ser humana, cercana y rural, generando empleo digno allí donde otros modelos no llegan".

En este sentido, los Premios Autónomo del año de ATA reconocen las mejores iniciativas, acciones y la labor de personas o instituciones que más se han distinguido en favor de los autónomos y emprendedores desde 2002. "En 2026 reconoceremos las trayectorias de emprendimiento más valientes e innovadoras, las asociaciones que más han ayudado a los autónomos en su lucha diaria, la labor de difusión de los medios de comunicación y a las instituciones que más han impulsado este año a los pequeños negocios", ha detallado.

Concretamente, el Jurado ha decidido por unanimidad premiar en esta edición de los Premios Autónomo del Año al Plan de Respaldo a Autónomos del Gobierno de Canarias (Autónomo del año), al Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España y al Consejo General del Notariado (Asociacionismo), a la Estrategia Integral de Autónomos de la Región de Murcia y a la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla La Mancha (Mejor programa en favor de los autónomos).

Además de a Jesús Burgos y Carmen Riveiro (Trayectoria), a Estefanía Escolano y Erika Vicente (Emprendedor), a María Rey y Pilar García de la Granja (Prensa). La entrega de premios tendrá lugar el 19 de octubre en Madrid en el Auditorio Santander.

Principalmente "hemos destacado aquellas iniciativas que surgen de lo más rural, que cuidan de lo más pequeño para hacer grande nuestro país, además de dar un lugar destacado al emprendimiento femenino que cada año gana peso en nuestra sociedad", ha señalado.

Desde el 2002, la mayor organización de autónomos de España, ha destacado la labor de personas, instituciones, medios de comunicación y empresas a favor de este colectivo. "Se trata de reconocer el trabajo bien hecho y destacar ejemplos a seguir que ayuden a dignificar la figura del microempresario y, a la vez, animen a la sociedad a continuar apoyando al principal elemento del tejido productivo del país, que son los autónomos".