España amplía a los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia los controles a viajeros desde Italia

Decenas de personas en colas ocasionadas por la huelga de trabajadores de handling, en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 4 de agosto de 2026 en Barcelona, Catalunya (España). El sindicato CGT ha convocado una huelga indefinida en la em - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha ampliado este sábado a los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia, que desde las 00.00 horas ya se aplicaban en Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, según ha informado el Ministerio del Interior.

En las próximas horas, el restablecimiento de los controles fronterizos se extenderá a los aeropuertos de Islas Baleares y Canarias.

Los principales aeropuertos de origen cuyos vuelos son objeto de estos controles son Fiumicino y Ciampino, en Roma; Malpensa, en Milán; Nápoles, Venecia y Florencia, un listado que aumentará en los próximos días.

Respecto a los puertos españoles, este sábado solo está prevista la llegada de un crucero procedente de Italia a la Terminal de Cruceros del Puerto de Barcelona, esta noche, sobre el que también se llevarán a cabo los controles aleatorios dispuestos.

Los controles están siendo realizados por un centenar de efectivos de la Policía Nacional destinados en puestos fronterizos, que simultanean estas acciones con otras funciones propias de su especialidad.

En el caso del tráfico aéreo, cada avión es controlado por entre dos y cuatro policías, según el tamaño del pasaje, que verifican la documentación de entre un 5% y un 10% de los viajeros.

Esto supone una media de 15 personas sometidas al control en vuelos con aparatos medianos y de 25 personas en aviones grandes.

"A PUERTA DE AVIÓN"

El Ministerio del Interior ha explicado este sábado que los controles fronterizos en las conexiones aéreas con Italia en España se están llevando a cabo "a puerta de avión", a la salida de la pasarela de acceso a la aeronave, sin que conlleve una desviación del flujo de pasajeros a una zona de control fronterizo exterior.

En función del número de pasajeros de cada vuelo, se dispone el número adecuado de policías de frontera encargado de realizar cada control.

Los agentes fronterizos realizan los controles "en forma aleatoria, no sistemática", sobre los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Fronteras Schengen.

Se pretende en todo momento "la mayor colaboración con los pasajeros y miembros de la compañía", de manera que los nacionales de Estados miembros queden eximidos de la inspección y se permita una mayor agilidad de la salida de los viajeros de la aeronave.

En caso de surgir dudas sobre el cumplimiento de los requisitos por las que sea necesario realizar un control en profundidad sobre algún pasajero, este es acompañado al puesto fronterizo, donde, "de manera discreta", se procede a realizar las verificaciones y comprobaciones necesarias y, en su caso, la tramitación de la denegación de entrada o del procedimiento que se precise.

Todo ello, según el Ministerio, con respeto de las garantías y derechos que establece la normativa de extranjería.

DESDE EL 8 DE AGOSTO Y HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este sábado a diferentes autoridades de la Unión Europea (UE) la decisión del Gobierno de restablecer los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana.

La comunicación ha sido remitida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.

En el escrito, Grande-Marlaska explica que las autoridades españolas siguen con atención la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen y, en particular, la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a la República Italiana y sus efectos sobre distintos Estados miembros por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular.

Dadas las posibles repercusiones de esta situación para el orden público y la seguridad interior, España ha decidido reintroducir de manera temporal controles en determinadas fronteras interiores, de conformidad con los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que establece el denominado Código de Fronteras Schengen.

En la comunicación, Grande-Marlaska explica que, de conformidad con el artículo 27 del citado Reglamento, la reintroducción temporal de controles fronterizos se aplicará a las conexiones aéreas y marítimas entre el Reino de España y la República Italiana desde las 00.00 horas del 8 de agosto y hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre.

Este plazo podrá ser modificado en función de la evolución de las circunstancias que justifican su adopción y, a su vencimiento, las autoridades españolas realizarán una nueva evaluación de la situación para valorar la necesidad de mantener, modificar o levantar la medida, concluye el ministro.