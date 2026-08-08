Un herido grave y dos detenidos en un tiroteo en Santander

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave por arma de fuego en las primeras horas de la tarde de este sábado tras registrarse un tiroteo en el entorno de una cafetería de la calle Universidad en Santander, y está siendo atendido en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidas por la Policía Local, el primero como presunto autor y la segunda como cómplice, han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo.

El detenido, a su vez, presentaba en la espalda una herida presuntamente causada por arma blanca sin que se conozca el origen de la misma. También se encuentra en Valdecilla.

Según han trasladado dichas fuentes, los agentes han recibido el aviso del suceso alrededor de las 15.00 horas por parte de una vecina que afirmaba que un chico se encontraba dando tiros por la mencionada vía.

Ha continuado con que éste podría haber accedido al interior del establecimiento, aunque no está confirmado el lugar donde se produjeron los disparos. Posteriormente, se dio a la fuga hacía la calle Honduras donde se le perdió la pista.

Más tarde, el implicado fue localizado en la intersección entre la calle Atalaya y San Celedonio dentro de un vehículo que conducía la mujer detenida.