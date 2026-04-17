El PP de Almería destaca el papel de pymes y autónomos como motor económico y empresarial de la provincia

l presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento Andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención en la celebración del Foro Pymes y Autónomos por la Economía. A 17 de abril del 2023 en Almería (Andalucía. España). - Bernardo Claros - Europa Press

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, y el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, han participado en la tarde de este jueves en un foro organizado por el PP de Almería en la Cámara de Comercio, centrado en pymes y autónomos como protagonistas del desarrollo económico de la provincia. En el encuentro también ha intervenido la coordinadora de Agricultura y Desarrollo Rural del PP, Carmen Crespo, y ha contado con la presencia de jóvenes empresarios, así como representantes de la Cámara de Comercio y Asempal.

Con todos ellos se ha abierto un turno de preguntas para conocer de primera mano sus prioridades y necesidades con el fin de plasmar en el programa electoral medidas que beneficien al desarrollo económico de Andalucía. Según ha recogido la formación en una nota, Fernández-Pacheco, que ha comenzado su intervención agradeciendo a la Cámara de Comercio la celebración de este foro, ha subrayado la importancia de este tipo de encuentros, afirmando que "la principal tarea de un buen político no es hablar, sino escuchar", y ha destacado que "hoy contamos con un público privilegiado que representa al tejido empresarial de Almería y que es generador de empleo y riqueza en nuestra provincia".

El presidente del PP ha puesto en valor los datos económicos actuales, asegurando que "Almería y Andalucía viven un buen momento con más empresas, más autónomos, menos paro y más oportunidades", lo que ha atribuido "a la estabilidad que aporta el Gobierno de Juanma Moreno".

"Hoy nuestra tierra ha pasado de ser un infierno fiscal a convertirse en un lugar atractivo para la inversión, donde los proyectos empresariales pueden crecer y generar prosperidad para todos", ha afirmado.

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha destacado que "Almería es una provincia exportadora, productiva y ejemplo del esfuerzo de una sociedad que sabe generar riqueza desde la tierra".

"El Partido Popular quiere impulsar políticas que beneficien a la España que trabaja, ahorra, invierte y se esfuerza, y Almería es un claro ejemplo de ello", ha señalado, subrayando seguidamente la importancia de apoyar sectores estratégicos como el agroalimentario.

Asimismo, Nadal ha valorado el esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno, indicando que "la Junta está apoyando al tejido productivo con resultados visibles en empleo, actividad y exportaciones", y ha añadido que "ahora es necesario que el Gobierno de la Nación esté a la altura".

En este sentido, ha defendido que "con un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo se impulsarán políticas de infraestructuras, inversión pública y gestión del agua que beneficien especialmente a territorios como Almería".

"Hace falta garantizar el agua, reducir impuestos y dirigir el gasto público hacia la inversión productiva, pensando en quienes trabajan, estudian, emprenden y arriesgan", ha sostenido.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, ha señalado que "es un orgullo contar con Alberto Nadal y conocer de primera mano qué políticas se pondrían en marcha si el Partido Popular gobierna España". Parra ha destacado que "los empresarios necesitan certidumbre y saber qué les depara el futuro", y ha agradecido la celebración de este tipo de encuentros. El presidente de la Cámara de Comercio ha subrayado que ésta "es la casa de los empresarios, pero también un espacio abierto a los representantes políticos".