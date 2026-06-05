Araqchi defiende que la decisión sobre cómo gestionar el estrecho de Ormuz corresponde solo a Irán y Omán

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Alexei Danichev - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha afirmado que la naturaleza de la gestión del estrecho de Ormuz será decisión de Irán y Omán, manteniendo que "no es una vía marítima internacional" pero que su postura es "garantizar el paso seguro de todos los barcos".

"Nosotros y nuestros amigos en Omán insistimos en que consultemos con los países que rodean este estrecho, es decir, con los de la región, ya que el estrecho de Ormuz es importante para ellos, y que pensemos juntos en la gestión del estrecho de Ormuz", ha indicado Araqchi en una entrevista con la cadena de televisión Al Mayadeen.

No obstante, ha mantenido que, "en última instancia, esta decisión la tomarán Irán y Omán". "El estrecho de Ormuz se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán", ha mantenido, remarcando que "no es una vía marítima internacional" sino que "parte del estrecho pertenece a las aguas territoriales de Irán y parte a las de Omán".

"Los detalles se están discutiendo entre nosotros y Omán. Por supuesto, también consultaremos con los demás países de la región del golfo Pérsico", ha subrayado el ministro, que ha señalado que por ahora las conversaciones "se centran en garantizar que todo lo que se haga para la gestión del estrecho de Ormuz se ajuste plenamente al Derecho Internacional.

"Regularemos esta administración con base en las normas internacionales", ha matizado, subrayando asimismo que su postura es "garantizar el paso seguro de todos los barcos, y que esto se haga con total seguridad y sin ningún problema".

Además, en un tenso momento a nivel regional tras los impactos de proyectiles iraníes en Bahréin y Kuwait en las hostilidades entre Irán y Estados Unidos esta semana, Araqchi ha asegurado que Teherán mantiene "una relación muy amistosa y fraternal con Omán".

"En la reciente guerra (...) Omán no sufrió daños, salvo uno o dos incidentes que fueron errores o malentendidos", ha asegurado el ministro de Exteriores en alusión al conflicto bélico antes del alto el fuego firmado en abril, un mes después de que un dron impactara en una zona industrial de Omán dejando al menos dos muertos.