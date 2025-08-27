El 112 avisa que el fuerte oleaje en las costas de Cádiz por mar de fondo se mantendrá hasta la noche del jueves

Una playa de Rota con la bandera roja en la pasada tarde del martes por mar de fondo. - AYUNTAMIENTO DE ROTA

CÁDIZ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha alertado de que se espera que el fuerte oleaje en las costas de Cádiz por el mar de fondo se mantenga hasta la noche del jueves 28 de agosto, por lo que ha pedido que se extremen las precauciones a quienes acudan a las playas gaditanas para bañarse o realizar actividades naúticas.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el 112 ha advertido a los usuarios a que respeten siempre la bandera que ondee en cada playa.

De hecho, en la jornada de este miércoles son varios los municipios de la costa que han izado en sus playas la bandera roja, prohibiendo el baño ante el riesgo de corrientes y fuerte oleaje.

Así, todas las playas de Cádiz capital, excepto La Caleta, las del litoral de Conil de la Frontera, las playas de Zahara de los Atunes, Zahora y Los Caños de Meca en Barbate, la de Camposoto en San Fernando, y las playas de Bolonia y Atlanterra en Tarifa mantienen la bandera roja.

En otros puntos costeros de la provincia como El Puerto de Santa María ondea la bandera amarilla en todas sus playas, menos en Punta Brava, Las Redes y El Buzo, donde predomina el rojo por previsión por mar de fondo.

En Chipiona también se ha puesto la bandera amarilla en su litoral, aunque no descartan ampliarlo a rojo si en el transcurso de la tarde fuera necesario, siendo las playas más proclives a ello las de Las Tres Piedras y Costa Ballena.

Algo similar ocurre en Rota, donde no se ha decretado la prohibición al baño, pero el Ayuntamiento ha comunicado que se espera que la bandera roja vuelva a todas las playas, a excepción de Galeones y Chorrillo.

Este pasado martes se produjeron más de una veintena de rescates en las playas de Cádiz, El Puerto, Conil o Chiclana, todas ellas relacionadas con las corrientes y el fuerte oleaje que se está dando en el litoral debido a las mareas vivas de agosto en coincidencia con los efectos de la tormenta tropical Erin.

Ya ayer la bandera roja predominó en buena parte del litoral de la provincia, a excepción del Campo de Gibraltar, donde no se han registrado incidencias. Donde sí ha habido daños es en Los Caños de Meca, en Barbate, donde la fuerza de las olas destrozaron parte de una pasarela de madera y causaron daños en un chiringuito a pie de playa.