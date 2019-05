En 17 municipios de Cádiz se necesitarán pactos, en 28 cuentan con mayorías absolutas y en El Puerto suma PP-Cs-Vox

Publicado 28/05/2019 13:28:47 CET

CÁDIZ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 15 de junio es la fecha en la que en los ayuntamientos se celebrarán los plenos de investidura y, según los resultados obtenidos el pasado domingo, hasta el momento los ciudadanos de 28 municipios de la provincia de Cádiz ya saben con seguridad quién será su alcalde, al haber obtenidos sus candidaturas la mayoría absoluta necesaria para ello. Por contra, en 17 ayuntamientos hará falta llegar a algún tipo de acuerdo o pacto para investir alcalde, como es el caso de El Puerto, donde la suma de PP-CS-Vox puede hacer que el PP recupere la Alcaldía cuatro años después.

No obstante, hay municipios que aunque el candidato del partido ganador no ha logrado la mayoría absoluta sí tiene la posibilidad clara de gobernar, como Cádiz capital con José María González 'Kichi', donde tras haberse quedado a un concejal de la mayoría absoluta y haber ofrecido el PP a PSOE y Cs un pacto 'antiKichi', los socialistas ya han dejado claro que "los socialistas gaditanos no pactan con la derecha".

Chipiona se puede convertir en el municipio, a priori, con las negociaciones más complicadas de cara a elegir alcalde, ya que los resultados obtenidos han dado un empate a cuatro concejales entre el PSOE y Unidos por Chipiona --con una diferencia de 15 votos para el PSOE--. Aún así, la suma de los dos, con independencia de quien sea el alcalde, tampoco llegaría a la mayoría absoluta, que se sitúa en nueve concejales, por lo que la llave dependerá del tercer partido del bloque de izquierda, IU (tres concejales).

Se da la circunstancia de que en siete de los 17 municipios que necesitarán pactos, el candidato ganador se ha quedado a un concejal de lograr la mayoría absoluta, como es el caso de Cádiz capital (Adelante), Algeciras (PP), Benaocaz (PSOE), Olvera (PSOE), Benalup (PSOE), Paterna (PSOE) y Tarifa (PSOE).

De estos siete municipios, Benaocaz es el que puede presentar una situación más complicada para el partido ganador, ya que la mayoría absoluta se sitúa en cuatro concejales, pero el reparto tras la noche electoral ha sido de tres concejales para el PSOE, dos para PP y dos para Cs, por lo que una alianza de los dos últimos quitaría la Alcaldía al PSOE.

También se puede presentar una situación difícil en Paterna, donde AxSí (4) y PP (3) sumarían la mayoría absoluta necesaria para quitar la Alcaldía a la candidata del PSOE (6). Más sencillo, a priori, lo tienen en Benalup --donde los seis del PSOE y uno de IU suma la mayoría-- o en Tarifa, donde el PSOE, para el concejal que le falta para la mayoría absoluta, podrá pactar con Adelante (3) o con Entra (1).

Igualmente le ocurre al alcalde de Algeciras (PP), que se ha quedado a uno de revalidar la mayoría absoluta, por lo que tendrá la opción de pactar con Cs (2) o con Vox (2) un acuerdo de investidura simple o de inclusión en el gobierno.

Donde sí será necesaria una alianza 'a la andaluza' entre PP, Cs y Vox para poder gobernar será en El Puerto de Santa María, donde PP ha obtenido nueve concejales, por ocho del PSOE, tres de Adelante, dos de Cs, dos de Vox y uno de Unión Portuense, por lo que hará falta un tripartito PP-Cs-Vox para el PP si quiere gobernar.

De los 28 municipios con mayoría absoluta el PSOE ha sido el que más ha obtenido, con 24, y el siguiente ha sido Adelante (4), PP (3), IU (3), AxSí (3) y La Línea 100x100 (1).

Se da la circunstancia que la comarca donde más mayoría absolutas de han dado ha sido en la Sierra, donde en 17 de los 19 municipios el ganador lo ha hecho alzándose con dicha mayoría. Benaocaz y Olvera, ambos ganados por el PSOE, son la excepción. Por contra, en la comarca de la Bahía --Cádiz, Chiclana, Puerto Real, El Puerto y San Fernando-- nadie ha logrado alzarse con mayoría absoluta.