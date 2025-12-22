El 90.693, tercer premio, deja 1,8 millones de euros en Cádiz repartidos en Chiclana, Jerez, Algeciras y Zahara

María José y Vicente, los loteros de la Administración número 16 de Jerez que han repartido 500.000 euros con el tercer premio de la Lotería de Navidad. - EUROPA PRESS

CÁDIZ, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie ha repartido felicidad en diversos puntos de la provincia de Cádiz, siendo Chiclana de la Frontera la localidad donde más décimos se han vendido, repartiendo más de un millón de euros. También en Jerez se han repartido medio millón de euros con este número, mientras que algún décimo más ha sido vendido en Algeciras y Zahara de los Atunes.

El número ha sido cantado a las 11,12 horas en la quinta tabla, que ha sido el momento donde en la Administración número 2 de Chiclana, situada en la calle Botica, ha conocido que ha vendido un total de 20 décimos, lo que supone repartir un millón de euros por la localidad. Igualmente, la Administración situada en la Avenida de la Diputación ha podido repartir 100.000 euros con la venta de dos décimos, mientras que uno, 50.000 euros, se ha vendido en la ubicada en el centro comercial Eroski. Así, el tercer premio ha dejado en Chiclana un total de 1.150.000 euros.

También a esa hora la Administración número 16 de Jerez de la Frontera, situada en la zona conocida en la ciudad como Torres de Córdoba, era conocedora de que, un año más, volvía a repartir décimos premiados de la Lotería de Navidad. En este 2025 ha sido una serie de este tercer premio, un total de diez décimos, que han dejado 500.000 euros entre los vecinos jerezanos.

Vicente, el lotero, relataba con humor que después de cuatro años dando premios "estaba ya cabizbajo diciendo, este año no doy nada". No obstante, es la primera vez que dan un tercero. Vicente y María José, los dos loteros de la Administración, han señalado que este año han vendido "un poquito más" que otros años, repartiendo números hasta "este mismo domingo".

En este sentido, hay que señalar que esta administración lleva abierta desde 2019 y desde 2021 dando premios. "No nos podemos quejar porque hemos dado el Gordo de Navidad dos años seguidos, un quinto el año pasado, un Gordo y el tercero del Niño", ha señalado María José, la lotera, que ha deseado "que siga la racha".

También en Zahara de los Atunes ha sonreído la suerte con este tercer premio, donde en la Administración del Paseo del Pradillo se han vendido dos décimos, dejando en la localidad costera gaditana 100.000 euros. Por su parte, la Administración número 11 de Algeciras, también ha tenido la suerte de vender un décimo, repartiendo 50.000 euros.