Abascal dice que "la España que madruga está con Vox" porque "está con los españoles frente a los sindicatos fake"

CÁDIZ, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado en un acto con motivo del Día de los Trabajadores que "la España que madruga está con Vox", lo cual ha argumentado que se debe a que su partido "no tiene otro amo que los españoles, frente a los sindicatos fake, que han dado la espalda a los trabajadores".

En su intervención en el acto celebrado en Cádiz, Abascal ha afirmado que el Gobierno "da la espalda a los españoles y cuando hay que elegir entre proteger a los humildes o poner alfombras rojas a las ideologías extrañas y totalitarias de los poderosos, el Gobierno siempre elige la segunda opción".

"Ahora están preocupadísimos, analizando lo que pasa con Vox, su fortaleza, y no acaban de entenderlo en las tertulias los politólogos, expertos y menos expertos que hablan de todo. Dicen que está muy fuerte y no se sabe por qué y que a Vox todavía no le votan los obreros", ha señalado Abascal, que ha añadido que "lo dicen para creérselo".

El líder de Vox ha recordado que el presidente del Gobierno lo acusó "el otro día" de "hacer postureo" al ir con trabajadores. "El que se saca una foto con unas gafas de sol dentro de un avión o va a Barcelona y sus escoltas sacan una metralleta por la ventana para hacer como el que está muy amenazado por los golpistas con los que luego pacta", ha apuntado Abascal, que ha afirmado que "lo que es inaceptable es la postura de traición y de genuflexión del presidente del Gobierno con los enemigos de España".

"Yo no sé si nos votan los obreros, lo que sí se es que no paramos de escuchar las voces de aliento desde los andamios, las furgonetas de reparto, las obras o los camiones. La España que madruga está con Vox y la izquierda solo aspira a una España subsidiada, chantajeada y sin libertad", ha afirmado.

Finalmente, Abascal, en este sentido, ha aseverado que "claro que cada vez más obreros votan a Vox, porque los españoles cuando tienen que elegir eligen seguridad económica frente a experimentos ideológicos que les empobrece".