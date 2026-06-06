Abierto el plazo para participar en talleres y cursos del Programa de Animación Sociocultural 2026-2027 en Cádiz

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de Servicios Sociales y Personas Mayores del Ayuntamiento de Cádiz pondrán en marcha una nueva edición del Programa de Animación Sociocultural 2026-2027, dirigido a personas mayores de 60 años, con el objetivo de "fomentar el envejecimiento activo, la participación social y las relaciones interpersonales a través de actividades culturales, formativas y de ocio".

Tal y como ha precisado el Consistorio en una nota, el programa contempla un total de trece talleres y tres cursos de formación que se desarrollarán entre los meses de octubre de 2026 y junio de 2027 en diferentes espacios municipales de la ciudad.

Entre los talleres ofertados se encuentran Gimnasia de Mantenimiento, Taichí, Yoga, Manualidades, Diseño y Estilismo, Pintura en Tela, Pintura al Óleo, Baile de Salón, Baile Folclórico, Talla en Madera, Abaniquería, Teatro y Risoterapia. Asimismo, se impartirán los cursos de formación de Internet e Informática, Patrimonio Cultural y Estimulación Cognitiva (Memoria).

Las personas interesadas podrán recoger el impreso de solicitud en los distintos centros de Servicios Sociales municipales --calle Zaragoza, calle Isabel la Católica, La Paz, La Laguna y Hermanas Mirabal-- así como en los centros municipales de Participación Activa Botica y Vistahermosa. También estará disponible para su descarga en la página de Facebook 'Mayores Cádiz'.

Asimismo, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del lunes 15 al viernes 26 de junio, en horario de 10,00 a 13,00 horas, en el Centro de Servicios Sociales Hermanas Mirabal (Segunda Aguada). Además, los días 25 y 26 de junio también podrán entregarse solicitudes en el Centro de Servicios Sociales de la calle Isabel la Católica, en el mismo horario.

Cada persona podrá presentar una única solicitud, indicando un máximo de dos talleres o cursos, por orden de preferencia. En caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, se realizará un proceso de baremación en el que se priorizará la primera opción elegida y, posteriormente, la situación económica de las personas solicitantes.

Por su parte, los concejales de Servicios Sociales y Personas Mayores, Pablo Otero y Virginia Martín, han subrayado la importancia de este programa como herramienta "para favorecer la participación activa de las personas mayores, impulsar hábitos saludables y fortalecer la convivencia y la integración social a través de actividades adaptadas a sus intereses y necesidades".

En esta línea, Otero ha destacado que "este programa constituye un compromiso firme por ofrecer espacios de encuentro, aprendizaje y bienestar para las personas mayores de la ciudad, favoreciendo su autonomía y evitando situaciones de aislamiento social", señalando que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para ampliar y mejorar los recursos destinados a este colectivo, promoviendo actividades accesibles y de calidad".

Por su parte, Martín ha incidido en que "la amplia variedad de talleres y cursos permite responder a intereses muy diversos, combinando actividad física, creatividad, formación y desarrollo personal". Con ello, la edil ha animado a las personas mayores gaditanas a participar "en una iniciativa que no solo favorece hábitos saludables, sino que también fortalece la convivencia y las relaciones sociales".