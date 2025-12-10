Un acertante de la Bonoloto gana casi dos millones de euros con un boleto validado en Tarifa (Cádiz)

Archivo - Un hombre y una mujer compran lotería en una Administración. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este miércoles, 10 de diciembre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 1.869.808,08 euros al propietario de un boleto sellado en la localidad gaditana de Tarifa.

En concreto, el boleto ha sido validado en la administración de loterías número 2 del citado municipio, situado en la calle Batalla del Salado, 15, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

Además, ha habido otros tres boletos acertantes del premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) que han sido validados en las administraciones de lotería de la localidad de Mótoles (Madrid), de Burgos y de Zamora.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles ha estado formada por los números 30, 06, 14, 18, 10 y 11. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.825.933,50 euros.