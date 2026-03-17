Adelante Andalucía califica de "insulto" que Moreno anuncie como "gran medida" el poner internet en los hospitales

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en declaraciones a los medios en Cádiz - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afeado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que su "gran medida" para la sanidad pública sea poner red Wifi en los hospitales, algo que ha considerado "un insulto para los andaluces" ya que "la prioridad" es, en su opinión, "que la sanidad pública funcione bien" y que haya citas de médicos y especialistas.

"Lo que necesitábamos era Wifi en los hospitales, supongo que para que estemos más entretenidos cuando estamos esperando que nos atiendan", ha ironizado García en declaraciones a los periodistas en Cádiz sobre esta medida.

"Esto es un insulto. Wifi en los hospitales pero no tenemos cita en los centros de salud. Wifi en los hospitales pero no hay quien te dé una cita con un especialista", ha criticado el portavoz de Adelante Andalucía, quien ha seguido enumerando situaciones contrapuestas como esperar "años" en las listas de espera para una prueba u operación.

De esta manera, ha preguntado a Moreno si "no le da vergüenza" anunciar esta medida "a bombo y platillo", en referencia a la presentación en el Virgen del Rocío de Sevilla del despliegue de la Red Vuela en los hospitales y centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que presidió este lunes el presidente andaluz.

Para José Ignacio García, la "prioridad" no es contar con internet en estos espacios sino "que los profesionales sanitarios no estén maltratados un día sí y otro también con contratos precarios, que te den cita en el centro de salud, tener pediatras, que te hagan pruebas y que la sanidad pública funcione bien".

"El Wifi en los hospitales está muy bien, pero es secundario. Si la prioridad de este gobierno es colocar Wifi en los hospitales, es que a este gobierno no le importa la sanidad pública ni lo más mínimo", ha cuestionado.

DENUNCIA "PARÁLISIS" DEL NUEVO HOSPITAL DE CÁDIZ

Por otro lado, el portavoz de Adelante Andalucía ha denunciado la situación de "parálisis" en la que se encuentra el proyecto del nuevo hospital de Cádiz, cuyo solar "continúa sin avances pese a los reiterados anuncios por parte del PP de Juanma Moreno en el Gobierno andaluz".

En su comparecencia frente a los terrenos donde debería levantarse esta infraestructura sanitaria, García ha recordado que "en 2018 dirigentes del Partido Popular se fotografiaron prometiendo la construcción del hospital" y que a día de hoy "sigue siendo un solar en el que ni hay hospital ni se le espera".

El portavoz ha calificado de "esperpento" los continuos anuncios y cambios de planteamiento por parte de la Junta, que "ahora se inventa un nuevo paso, una nueva firma de convenio, cuando ya llevan tres o cuatro", advirtiendo que "la realidad" de todo esto es que "casi ocho años después, no lo han hecho ni lo van a hacer". "Esto es un insulto constante a la ciudadanía de Cádiz", ha aseverado.

También ha criticado el cruce de acusaciones entre administraciones sobre la cesión de los terrenos, pidiéndoles que "dejen ya de marear a la ciudadanía y de reírse de nosotros" porque "Cádiz necesita un nuevo hospital", una infraestructura "necesaria" para la provincia en la que hace falta "una apuesta decidida por el sistema sanitario público". "Ese hospital tiene que llenarse de personal, de trabajadores y trabajadoras sanitarios en buenas condiciones, que puedan dar un servicio digno a los gaditanos y gaditanas", ha apostado.

Durante su intervención, el portavoz ha calificado la situación como "una magnífica metáfora de la sanidad pública de Moreno Bonilla", al hablar de "un solar lleno de jaramagos" a la vez que ha acusado al Gobierno andaluz de "desatender" los servicios públicos.

En este sentido, ha cuestionado directamente la gestión del Ejecutivo autonómico, preguntándose "¿por qué Moreno Bonilla odia a Cádiz?" al considerar esto "un maltrato sistemático tras ocho años de promesas incumplidas".