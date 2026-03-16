La Junta destina 107 millones para 11 obras de emergencia en carreteras de Cádiz afectadas por las borrascas

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto a la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto a la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, ha informado este lunes sobre las obras impulsadas por el Gobierno andaluz en las carreteras de la provincia gaditana afectadas por las borrascas, con la ejecución de 11 actuaciones de emergencia con una inversión de 107 millones de euros a través del Plan Andalucía Actúa.

Mercedes Colombo ha destacado "la respuesta rápida" del Gobierno de Juanma Moreno, que ha actuado "con responsabilidad y coordinación" ante las borrascas, ha recogido la Junta en una nota.

De este modo, ha recordado que el Consejo de Gobierno andaluz tomaba conocimiento de este dispositivo recientemente y que la Consejería de Fomento ya ha iniciado 45 obras de emergencia que abarcan aproximadamente 1.000 kilómetros de vías y autovías en el territorio andaluz, con una inversión estimada de 283 millones de euros en toda Andalucía, ya que los técnicos siguen identificando y analizando la situación de las carreteras.

Este paquete de obras forma parte de la primera fase del Plan Andalucia Actúa, que contempla en su totalidad una inversión de 535 millones de euros para la red viaria autonómica.

Ante esto, Colombo ha incidido en que el Gobierno de Juanma Moreno "actúa ya en recuperar cuanto antes la normalidad en las carreteras", y que Cádiz es la provincia andaluza "más afectada", al registrarse aquí más de 270 incidencias que han perjudicado a 41 carreteras, lo que ha hecho necesario desplegar un importante dispositivo para reparar los daños.

En esta provincia, entre las vías en las que ya se está actuando se encuentran carreteras "especialmente importantes" para la movilidad del territorio, como la A-372 entre Grazalema, Benamahoma y Arcos, la A-384 en Alcalá del Valle o la A-373 en Ubrique.

Además, Mercedes Colombo ha insistido en reconocer y agradecer "el extraordinario trabajo" realizado desde un principio por los equipos de conservación de carreteras, los operarios, los técnicos y todas las personas que estuvieron trabajando durante los temporales, destacando que lo hicieron "muchas veces en condiciones muy difíciles para mantener abiertas las vías y responder a las emergencias".

"Gracias a ese esfuerzo fue posible reabrir numerosas carreteras y evitar situaciones de aislamiento en distintos municipios", ha apuntado.

Las obras de emergencia que se están ejecutando incluyen la estabilización de taludes, la construcción de muros y pantallas de pilotes, la reconstrucción de sistemas de drenaje, la reparación de firmes y calzadas, así como la instalación de nuevas barreras de seguridad y señalización. Todas ellas son actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad vial y reforzar la estabilidad de las infraestructuras.

Por último, la delegada ha señalado que se sigue trabajando para recuperar plenamente las carreteras afectadas y ha insistido en el compromiso de la Junta de Andalucía con la provincia y con la mejora de sus infraestructuras, resaltando que la red de carreteras es "esencial para la movilidad, la actividad económica y la vida diaria de los ciudadanos".