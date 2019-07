Adelante Andalucía critica la actitud "infantil y de rabieta" de Serrano (Vox) y asegura que "no es ninguna víctima"

Publicado 01/07/2019 13:08:58 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Ángela Aguilera, ha afirmado que el portavoz de Vox, Francisco Serrano, "ha dado un espectáculo político en toda regla" y ha añadido que "su actitud es infantil y de rabieta porque no ha tenido el apoyo de su partido, que lo ha desautorizado". No obstante, ha manifestado que "no hay una víctima que se llame juez Serrano".

En declaraciones a los periodistas, Aguilera ha afirmado que Serrano es "una persona que hace manifestaciones que están fuera de todo orden democrático, que ofende a las feministas y a las personas que creen en la democracia". "Me parece sencillamente que se le ha ido la mano y Vox no ha tenido más remedio que desautorizarlo", ha añadido.

"Aquí no hay ninguna víctima que se llame juez Serrano, aquí la víctima es la de 'La Manada' y son las mujeres que no pueden salir de sus casas con tranquilidad, las mujeres que están viendo atentar contra su derecho cuando se habla de supremacismo feminista, a las que se le niega la existencia de la violencia de género o las mujeres y hombres solidarios que tienen que ver como PP y Cs blanquean la extrema derecha", ha aseverado.

Para Aguilera, "la actitud de Serrano es infantil y de rabieta porque no ha tenido el apoyo de su partido, que tiene la misma posición, pero Serrano lo dice y el partido no, y viene la desautorización que saca las vergüenzas al aire de lo que supone la ultraderecha nacional fascista que hay en Andalucía".